Kia Niro 2023: i dettagli della versione elettrica da 204 cavalli

La nuova Kia Niro EV debutta nei concessionari italiani in due allestimenti, Business ed Evolution. Prezzi da 42.700 Euro

Tra le vetture elettriche più interessanti oggi disponibili sul mercato, la Nuova Kia Niro di seconda generazione è sicuramente una delle alternative da prendere in considerazione grazie a una scheda tecnica di tutto rispetto. Proprio come accaduto con le versioni ibride, quest’anno il crossover coreano è andato incontro a un profondo restyling che lo rende allo stesso tempo più massiccio ma anche più fluido nelle linee – il che rappresenta il suo vero “asso nella manica” quando è il momento di fare i conti sulla massima percorrenza possibile con un singolo “pieno” di energia.

Attraverso una carrozzeria con un Cx aerodinamico pari a 0,29, ora la powertrain della Nuova Kia e-Niro è più efficiente che mai e riesce a scaricare meglio a terra i suoi 150 kW (204 cavalli) e 255 Nm di coppia, abbinati a un pacco batterie da 64,8 kWh che promette – dati alla mano – fino a 460 km di autonomia secondo il ciclo di riferimento WLTP.

Le prestazioni, ovviamente, non mancano proprio come i consumi in ordine di marcia (16,2 kWh per 100 km), mentre per quanto riguarda il capitolo ricarica il tempo di attesa con le colonnine pubbliche oltre 100 kW in CC è di circa 45 minuti, che salgono a poco più di un’ora con potenza di 50 kW e fino a 6 ore e mezza in AC da 11 kW. Grazie alla tecnologia V2L (Vehicle-to-Load), inoltre, la nuova Kia e-Niro può trasformarsi in “powerbank” per alimentare piccoli dispositivi elettronici con potenza massima di 3,6 kW.

Passando al listino prezzi, la nuova Kia Niro elettrica è disponibile nei concessionari in due allestimenti: quello di base Business (da 42.700 Euro) e quello top di gamma Evolution (da 48.500 Euro). Il primo propone una dotazione che comprende i gruppi ottici a LED, l’infotainment con navigatore e Digital Cockpit da 10,25”, il climatizzatore automatico diversi ADAS di Livello 2 (frenata automatica d’emergenza e mantenimento corsia su tutti), mentre il secondo aggiunge i sedili a regolazione elettrica, la piastra di ricarica per lo smartphone, il portellone ad apertura elettrica, la pompa di calore e il cavo di ricarica di Tipo 2.