Kia Niro Plus: i tassisti hanno un nuovo asso (elettrico) nella manica

Il marchio sud-coreano ha presentato una versione specifica della Kia Niro, indicata per i trasporti a corto-medio raggio e per coloro che svolgono la professione di taxisti

Mentre la nuova Kia Niro 2022 deve ancora esordire sul nostro mercato automobilistico, il marchio sud-coreano con base a Seul ha già messo le mani avanti per una possibile (doppia) versione destinata ad alcune categorie di professionisti, leggermente più capiente del modello di base e per lo più equipaggiata con una motorizzazione 100% elettrica. Il suo nome aggiunge il suffisso “Plus” a quello che già conosciamo e vuole essere una valida alternativa non solo per i tassisti, ma anche per i privati che hanno bisogno di un veicolo capace di effettuare consegne entro il corto-medio raggio.

Come potete vedere anche voi scorrendo le foto presenti in gallery, la nuova Kia Niro Plus si distingue per essere più lunga di 1 cm e più alta di otto, misure che definiscono un corpo vettura più squadrato al posteriore con finestrini più estesi e il portellone più verticale per fare spazio alle merci o agli eventuali passeggeri. Nell’abitacolo questa sensazione è resa più evidente dal fatto che i pannelli delle portiere sono più sottili, mentre i sedili sono più piccoli.

Per quanto riguarda la versione specifica per i tassisti, la nuova Kia Niro Plus disporrà inoltre di uno schermo multiuso sulla plancia, il quale integrerà molte delle funzioni necessarie per svolgere questa professione (navigatore, tassametro e tachigrafo digitale). Le motorizzazioni? Secondo i piani di Kia la Niro Plus per i clienti privati potrà essere acquistata con propulsori full-electric, plug-in hybrid e mild-hybrid, mentre quella per i tassisti esclusivamente a batterie. Il lancio ufficiale di entrambi i modelli avverrà entro la fine dell’anno principalmente nei mercati della Corea del Sud e dell’Australia.