Kia Niro è auto ufficiale del Save the Sea Tour di Radio 105

Il tour musicale di Radio 105 comprende quattro appuntamenti: Lido di Camaiore (3 luglio), Senigallia (9 luglio), Jesolo (16 luglio) e Tropea (23 luglio)

Quest’anno il marchio Kia andrà a rafforzare ulteriormente l’importanza del suo impegno nei confronti dell’eco-sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente, non solo provvedendo all’elettrificazione della sua gamma… ma anche diventando Partner ufficiale del Save the Sea Tour promosso da Radio 105, una kermesse musicale che prevede quattro appuntamenti e una preziosa collaborazione con la Onlus Plastic Free Odv.

Lo scopo? Oltre a intrattenere il pubblico con musica, giochi e intrattenimento, questo tour mira a informare e sensibilizzare sulla pericolosità della plastica (in particolare quella monouso) in modo da far passare il messaggio che ciascuno di noi può dare il proprio contributo per garantire la salvaguardia del pianeta Terra. Ogni tappa della kermesse inizierà la mattina con un’attività di pulizia delle spiagge, per poi proseguire con musica ed eventi che culmineranno con un grande show serale dove parteciperanno nomi molto importanti del settore musicale italiano.

Il Save the Sea Tour di Radio 105 è già iniziato lo scorso weekend con l’appuntamento di Lido di Camaiore e proseguirà con quelli di Senigallia (9 luglio) dove si esibiranno i The Kolors, di Jesolo (16 luglio) con i Gemelli Diversi e di Tropea (23 luglio) con Riki. Auto ufficiale di ogni evento sarà la nuova Kia Niro, già disponibile nei concessionari nelle motorizzazioni Full Hybrid, plug-in Hybrid e Full Electric.