Kia Niro vincitrice assoluta del Women’s World Car of the Year 2023

La seconda generazione della Kia Niro è stata eletta dai 63 giornalisti del Women's World Car of the Year 2023 come migliore auto al mondo per il 2023. Questo nuovo premio si aggiunge alla ricca bacheca di trofei della vettura.

Kia ha annunciato nelle scorse ore che la sua nuova Kia Niro ha vinto il riconoscimento World’s Best Car for 2023 (migliore auto al mondo per il 2023) in occasione del Women’s World Car of the Year 2023.

Prima di votare, i 63 giornalisti automobilistici provenienti da 43 paesi hanno testato decine di modelli e valutato ogni dettaglio. Nel primo turno di votazioni, le migliori auto di ogni categoria sono state scelte tra un totale di 59 candidati.

Nel secondo round, invece, i finalisti sono stati utilizzati come base per selezionare la World’s Best Car 2023. Alla fine, e dopo un lungo esame, il voto finale è andato a favore della nuova Niro. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica sudcoreana, la nuova generazione è stata progettata da zero per soddisfare e superare le aspettative dei consumatori attenti all’ambiente.

La nuova generazione si è portata a casa già numerosi premi

La seconda generazione della Kia Niro ha già vinto numerosi premi, tra cui il Volante d’Oro nella categoria Compact SUV e il primo posto nella categoria del mercato di massa nello studio J.D. Power 2022 Electric Vehicle Experience Ownership. In aggiunta, la vettura è stata selezionata per i World Car of the Year Awards 2023.