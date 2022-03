Kia Niro 2022: le specifiche della versione ibrida plug-in ed elettrica

Il marchio Kia ha finalmente svelato la scheda tecnica delle tre motorizzazioni che equipaggeranno la nuova Niro 2022: Full Hybrid, plug-in ed EV

E’ stata rinnovata completamente a livello estetico e di dotazione multimediale, ma mancava ancora un tassello per completare il quadro complessivo prima della sua commercializzazione prevista entro i primi sei mesi di quest’anno. Grazie ai dati presenti sul sito ufficiale svedese (dove è già disponibile), ora della Kia Niro 2022 conosciamo anche le specifiche delle sue motorizzazioni, che fondamentalmente saranno disponibili in tre livelli di elettrificazione: Full Hybrid, plug-in hybrid e Full-electric.

Iniziamo dalla prima: la Kia Niro di seconda generazione con powertrain Full Hybrid metterà a disposizione un propulsore termico 1.6 Smartstream GDI da 105 cavalli in abbinamento a un’unità elettrica supplementare da 44 CV, capace di regalare una maggiore vitalità durante le fasi di ripartenza e di spingere l’output prestazionale complessivo fino a quota 141 CV.

Il secondo gradino dell’offerta Kia è poi rappresentato dalla versione ibrida “alla spina”, che condivide la stessa base endotermica di partenza della Full Hybrid a cui, però, è stato associato un motore elettrico più potente da 84 CV e un nuovo pacco batterie più capiente da 11,1 kWh. In questo modo la disponibilità prestazionale sale a 185 CV (+44 rispetto al modello precedente), mentre l’autonomia con un “pieno” di energia sarà di 60 km utilizzando la spinta esclusivamente a zero emissioni.

Per quanto riguarda la top di gamma, la Kia e-Niro di seconda generazione, i dati parlano invece di una powertrain da 150 kW (201 cavalli) e 255 Nm di coppia massima e di un pacco batterie da 64,8 kWh, lo stesso del vecchio modello ma ora capace di un’autonomia complessiva maggiorata di 9 km e, di conseguenza, capace di percorrere fino a 463 km (ciclo WLTP) con la singola ricarica. L’energia, inoltre, è ripristinabile passando dal 10 all’80% di disponibilità in soli 43 minuti.

Lato prezzi, il listino per l’Italia non è stato ancora ufficializzato ma possiamo dare un’occhiata a quello svedese: dal sito ufficiale la Kia Niro 2022 sarà commercializzata in tre allestimenti (Action, Advance e Advance Plus) con prezzi da 287.800 corone per la Full Hybrid (circa 27.000 Euro), da 339.900 corone per la plug-in (circa 32.000 Euro) e da 487.900 corone per la Full-electric (poco più di 45.000 Euro).