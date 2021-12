Mazda3 MY2022: hatchback e sedan, è già ordinabile da 24.850 Euro

La versione più aggiornata della Mazda3 sarà disponibile anche nell'allestimento speciale Homura con motorizzazioni mild-hybrid da 122, 150 e 186 cavalli

Sulla scia di quanto riservato al SUV CX-30, anche per la berlina Mazda3 la Casa di Hiroshima ha in dirittura d’arrivo un Model Year 2022 rivisto e aggiornato non solo nell’estetica, ma anche per quanto riguarda il pacchetto di tecnologia a disposizione nell’abitacolo. A listino sia nella versione “hatchback” a cinque porte che nella “sedan” a quattro porte, il suo impatto visivo è ora più gradevole grazie a un leggero restyling dei gruppi ottici posteriori, al debutto della tinta Platinum Quartz e all’introduzione dell’allestimento speciale Homura.

Quest’ultimo è riservato esclusivamente alla hatchback ed è caratterizzato da finiture esterne in nero lucido per i gusci degli specchietti retrovisori e per i cerchi in lega da 18 pollici, nonchè da sedili sportivi in tessuto nero con cuciture rosse a contrasto. A livello di dotazione, invece, la nuova Mazda3 propone un aggiornamento molto consistente per il suo infotainment, che eleva a un livello superiore la sua connettività attraverso alcune funzionalità di collegamento da remoto (in car Wi-Fi/Connected Services) da usufruire tramite l’app dedicata MyMazda.

Tramite lo smartphone, quindi, si potranno ricevere tutte le informazioni utili sulla salute della propria auto, oltre a controllare il lock-unlock delle portiere e a geolocalizzare la posizione sulla mappa virtuale, al fine di facilitare la trasmissione della destinazione prescelta direttamente al navigatore di bordo. Lato motorizzazioni, la nuova Mazda3 MY2022 conferma invece l’offerta del modello precedente, contraddistinta dai propulsori e-Skyactiv a tecnologia mild-hybrid su tre livelli di potenza (122, 150 e 186 cavalli).

Ordinabile già nel momento in cui leggete questo articolo, la nuova Mazda3 hatchback attacca con un prezzo di listino in partenza da 24.850 Euro che sale fino a quota 35.450 Euro nel caso della versione top di gamma. La Sedan, al contrario, parte da 27.550 Euro (con e-Skyactiv G in allestimento Executive) e arriva a 34.250 Euro (con il più potente e-Skyactiv X in allestimento Exclusive). Per tutti i dettagli del caso, ovviamente, vi lasciamo al nostro schemino riassuntivo qua sotto:

MAZDA3 MY2022

e-Skyactiv G 2.0 Litri M-Hybrid 122 CV

Evolve – 24.850 Euro

Executive – 25.850 Euro

Homura Special Edition – 26.000 Euro

Exceed – 27.900 Euro

Exclusive – 29.550 Euro

e-Skyactiv G 2.0 Litri M-Hybrid 150 CV

Evolve – 25.850 Euro

Executive – 26.850 Euro

Homura Special Edition – 27.000 Euro

Exceed – 28.900 Euro

Exclusive – 30.550 Euro

e-Skyactiv X 2.0 Litri M-Hybrid 186 CV