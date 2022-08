Mazda3: tutte le novità del Model Year 2023

Gamma rivista sia per la berlina che per la hatchback, più potenza sullo Skyactiv-G aspirato da 2.5 Litri e un listino prezzi più corposo (in partenza da circa 23.000 Euro)

In vista del 2023 il marchio Mazda ha già anticipato i tempi portando una ventata di aria fresca all’interno della gamma della Mazda3: dopo il restyling dell’anno scorso, la berlina giapponese porta in dote (sia sulla versione berlina vera e propria che sulla “hatchback”) innanzitutto un aggiornamento per il motore Skyactiv-G aspirato da 2.5 Litri, che rispetto all’edizione del 2022 guadagna 5 cavalli arrivando a quota 191 CV e 252 Nm di coppia massima.

Quest’ultimo, inoltre, potrà sprigionare tutto il suo potenziale senza dover utilizzare per forza carburante additivato, grazie alla presenza di un sistema di disattivazione dei cilindri aggiornato per essere più efficiente in determinate condizioni di guida. Osservando la scheda tecnica, ciò si traduce in un consumo medio in città di 11,90 km/L, in autostrada di 15,73 km/L e nel ciclo combinato di 13,17 km/L. Novità anche per quanto riguarda l’articolazione della gamma, che dal 2023 sostituirà la versione entry-level, equipaggiata con lo Skyactiv-G da 2.0 Litri per 157 CV e 203 Nm, con la più potente 2.5S (dal costo poco superiore ai 23.000 Euro) provvista del rinnovato Skyactiv-G da 2.5 Litri citato poco fa.

Non possono mancare, infine, le versioni speciali 2.5S Carbon Edition (da circa 27.000 Euro) e 2.5S Premium: la prima sarà disponibile con lo Skyactiv-G da 2.5 Litri con trazione integrale, inserito in una carrozzeria in Polymetal Grey con dettagli in nero lucido, cerchi in lega da 18”, sistema audio Bose e rivestimenti dell’abitacolo in pelle rossa. La seconda, invece, proporrà sulla versione Hatchback sempre la trasmissione 4×4 e il cambio manuale a sei marce. Il modello 2.5 Turbo, con propulsore Skyactiv-G 2.5 Turbo da 253 CV e 433 Nm, sarà infine disponibile nella sola versione berlina. L’arrivo nei concessionari? Entro la fine dell’anno.