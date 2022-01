Mercato auto 2021: elettriche al top in Italia, la più venduta è la Fiat 500e!

Secondo i dati rilevati da Motus-E, il mercato dell'auto elettrica del 2021 ha segnato un +128,34% rispetto all'anno precedente, nonostante le difficoltà dell'ultimo mese di dicembre

Fine del 2021, tempo di bilanci: l’anno appena trascorso per il settore auto non è stato facile e a testimoniarlo ci ha pensato UNRAE con il suo preciso resoconto in fatto di immatricolazioni, che a dicembre chiudono con sole 86.679 unità. Rispetto al medesimo periodo del 2020 siamo di fronte a un crollo verticale del 27,5% e questo non ha aiutato se si prende in considerazione il totale di auto vendute da gennaio, che si è fermato a 1.457.952 veicoli.

Le cifre parlano chiaro: rispetto al 2020 c’è sì stato un piccolo incremento delle vendite pari al 5,5% (circa 76.000 automobili in più), ma se confrontiamo il dato in questione con quello del 2019 il risultato è nuovamente in perdita del 24% che, in soldoni, equivale a ben 460.000 esemplari rimasti nei concessionari o, ancora peggio, nelle mani delle Case produttrici. Il motivo di questa debacle? Sostegni economici frammentati da parte del Governo che hanno incentivato “a singhiozzi” l’acquisto di mezzi nuovi e la perdurante “crisi dei chip“, che ha comportato un allungamento dei tempi di consegna per via della mancanza di materie prime.

Insomma, la situazione attuale non sembra particolarmente felice per il mondo auto… soprattutto se si guardano le immatricolazioni delle endotermiche a benzina e diesel: in questo segmento la vettura più venduta è la sempre-verde Fiat Panda (6.682 immatricolazioni), mentre se guardiamo tra le elettriche l’impressione è certamente molto più positiva – sia per quanto riguarda le ibride plug-in che quelle esclusivamente a batterie.

Grazie ai dati rilevati dall’osservatorio Motus-E, nel 2021 sono state immatricolate 67.255 BEV (+107% sul 2020) e 69.499 PHEV (+153,75% sul 2020), per un totale di 136.754 veicoli che rappresentano una crescita praticamente doppia rispetto all’anno precedente (+128,34%). Con questi risultati le auto elettriche raggiungono il 9,35% del mercato totale italiano, nel quale esce vincitrice la nostra Fiat 500e: al suo primo anno di commercializzazione il “cinquino” a zero emissioni ha fatto segnare ben 10.753 immatricolazioni, contro le 6.162 della Smart EQ fortwo e le 5.822 della Renault Twingo Electric, seguita a breve distanza dalla Dacia Spring (5.496 unità) e dalla Tesla Model 3 (5.047 unità).

Le difficoltà di dicembre ora però preoccupano il mercato del 2022, nel quale Motus-E ipotizza un nuovo calo delle vendite anche per le elettriche: “Dopo i ritardi delle consegne dovuti alla crisi di materie prime e semiconduttori, la possibilità di immatricolare entro giugno 2022 le auto acquistate tramite prenotazione dell’Ecobonus e la fine degli incentivi per le BEV avvenuta ad ottobre 2021, ora si prospetta la mancata programmazione delle agevolazioni economiche per il prossimo triennio“.

“In assenza di ulteriori supporti, è plausibile ipotizzare che i valori delle elettriche immatricolate nei primi mesi del 2022 saranno inferiori a quelli dei primi mesi del 2021 – sostengono gli esperti di Motus-E – La mancanza di bonus all’acquisto farà verosimilmente dirottare i pochi mezzi a batterie prodotti in Italia verso mercati più appetibili. L’unica speranza è un intervento in extremis di MISE e MEF nel più breve tempo possibile“.