Mercedes Classe A 2023: il listino prezzi per l’Italia parte da 35.120 Euro

La Casa della Stella ha pubblicato il listino prezzi e allestimenti della Nuova Classe A 2023: si parte da 35.120 Euro per la hatchback e da 35.986 Euro per la sedan

A breve distanza dalla presentazione ufficiale, il marchio Mercedes ha pubblicato in questi giorni il listino prezzi e allestimenti della Nuova Classe A 2023, che quest’anno è andata incontro al suo restyling di “metà carriera” con gamma motori completamente elettrificata. Disponibile nella duplice versione di carrozzeria Hatchback e Sedan (la quale ha un incremento fisso di 850 Euro per ogni singolo modello), può essere ordinata in sette alternative di dotazione: Executive, Advanced, Advanced Progressive, Advanced Plus Progressive, Advanced Plus AMG Line, Premium AMG Line e Premium Plus AMG Line.

Sin dall’allestimento di base la gamma accessori è piuttosto ricca e include i cerchi in lega da 16” in nero lucido, l’infotainment MBUX da 10,25” in abbinamento al cockpit digitale da 7”, i sedili anteriori Comfort, i rivestimenti per l’abitacolo in tessuto misto Artico e Bertix, il volante in pelle e i servizi multimediali online Mercedes Me.

Dal Progressive si aggiungono i gruppi ottici a LED, dall’Executive arriva l’assetto ribassato con ammortizzatori sportivi mentre in quelli AMG si distinguono i dettagli specifici sul corpo carrozzeria, a partire dalla mascherina anteriore con listelli cromati fino ai rivestimenti sottoporta e agli elementi del diffusore posteriore.

Lato motorizzazioni, la Nuova Mercedes Classe A 2023 prevede powertrain a benzina o a gasolio interamente elettrificate con la tecnologia mild-hybrid per tutta la gamma, alle quali presto si aggiungeranno le più potenti ibride plug-in A 250e. Il listino prezzi parte da 35.120 Euro nel caso della versione hatchback e da 35.986 Euro per quella sedan, entrambe nella versione A 180 Automatic.