Nuova Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan, motori e prezzi

Anche la versione Sedan della nuova generazione di Classe A entra nel mondo delle alte prestazioni di Mercedes-AMG: la A 35 4MATIC Sedan è il secondo modello Mercedes-AMG basato sulla nuova piattaforma delle compatte

Debutta sul mercato la nuova Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan, che va ad arricchire la gamma della Stella con una vettura che si propone a un target giovane e dinamico. La A 35 4MATIC Sedan è un’auto potente, che conserva i valori tradizionali di una berlina interpretandoli però in chiave moderna e sportiva. L’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e la velocità massima di 250 km/h (limitata elettronicamente) sono la risposta a chi cerca alte prestazioni anche nel segmento delle compatte.

La A Sedan ha un passo di 2.729 millimetri: le proporzioni sono quelle di una berlina sportiva in grado al tempo stesso di risultare compatta grazie a sbalzi anteriori e posteriori corti. Il design AMG è rappresentato alla perfezione dalla mascherina del radiatore con doppia lamella, la grembialatura anteriore e gli elementi decorativi color cromo argentato. Lateralmente l’auto si distingue per i cerchi in lega leggera da 18 pollici a doppie razze ottimizzati dal punto di vista aerodinamico e i rivestimenti sottoporta AMG Line. I retrovisori esterni poggiano sulla linea di cintura come in una sportiva.

I cerchi da 19 pollici, disponibili a richiesta, rafforzano l’estetica tipica di un’AMG. Vanno ad aggiungersi a questi elementi lo spoilerino sul cofano del bagagliaio e le due mascherine dei terminali di scarico circolari posizionate all’estremità destra e sinistra.

La comodità è garantita per tutti, sia guidatore che passeggeri. Le misure per lo spazio per spalle, gomiti e testa sono superiori alla media e la comodità di accesso al vano posteriore è sorprendente. Il bagagliaio ha una capacità di 420 litri ed è stato progettato pensando alla funzionalità, con un vano di apertura molto ampio che misura 950 mm in larghezza e presenta una diagonale di 462 mm tra serratura e bordo inferiore del lunotto. È possibile quindi caricare e scaricare comodamente anche i bagagli di grandi dimensioni.

A richiesta è disponibile il pacchetto comfort KEYLESS-GO con HANDS-FREE ACCESS. La funzione Comfort HANDS-FREE ACCESS permette di aprire automaticamente il portellone del vano bagagli senza usare le mani. È sufficiente, infatti, compiere un movimento con il piede sotto il paraurti posteriore. A bordo della A 35 4MATIC Sedan il nuovo sistema multimediale MBUX coniuga una struttura dei comandi chiara e intuitiva con un design sportivo. A bordo è presente anche l’innovativo sistema di comandi

vocali che si attiva pronunciando “Hey Mercedes”. Grazie all’intelligenza artificiale, il sistema MBUX riconosce e comprende tutti i comandi e le frasi relative ai psistemi di Infotainment.

Il motore turbo da 2.0 litri risponde in maniera pronta alle sollecitazioni dell’acceleratore. Grazie a una coppia massima di 400 Nm a partire da 3.000 giri/min ha una eccellente capacità di ripresa e una progressione degna di nota. Il sound del propulsore, poi, è quello tipico di un motore AMG. Il basamento in alluminio pressofuso, robusto e leggero, riduce il peso della vettura nei punti decisivi per la dinamica di marcia