Mercedes Classe A: ecco la Night Edition per CLA e CLA Shooting Brake

La Casa della Stella a Tre Punte introduce una serie speciale per la Classe A e per le due sportive CLA e CLA Shooting Brake, che dona loro una dotazione esclusiva sia per gli esterni che per l'abitacolo

Quando l’esclusività non è mai abbastanza… ci pensa il marchio Mercedes-Benz ad alzare ancora di più l’asticella! Come? Grazie a una serie speciale dedicata per la Classe A e per le due sportive CLA e CLA Shooting Brake, dal nome “Night Edition” e disponibile esclusivamente per gli allestimenti Sport e Premium – ad eccezione delle motorizzazioni 250 ed EQ Power a tecnologia ibrida plug-in. Il valore aggiunto? Una spinta ulteriore in fatto di carattere e sportività di ogni singola vettura, che potrà ottenere una dotazione veramente completa pari a un vantaggio dell’8% del prezzo di acquisto della stessa.

Iniziamo dalla più “semplice” Classe A, che nella versione Sport viene impreziosita da un pacchetto “Night” comprendente i cerchi in lega da 18”, il doppio schermo centrale da 10,25” per il sistema infotainment, l’integrazione per lo smartphone, il Mirror Pack, il Park Pack e il supporto lombare per i sedili della fila anteriore. Oltre a ciò, la versione Premium include anche diverse modifiche estetiche davvero piacevoli, tra le quali la mascherina Matrix con dettagli in nero lucido e inserti cromati, il sottoporta in tinta con la carrozzeria, i terminali di scarico in nero lucido, la targhetta identificativa all’anteriore e, per l’abitacolo, le cuciture a contrasto in grigio chiaro su plancia e sedili con rivestimento Artico/Dinamica nero, tappetini dello stesso colore con scritta “Edition” e particolari in alluminio chiaro con rifinitura stampata.

Passando alle ancora più esclusive CLA e CLA Shooting Brake, la versione Night Edition sarà disponibile solamente per l’allestimento Premium dove la dotazione sarà praticamente la stessa di quella riservata alla Classe A “normale”. In aggiunta, però, i clienti troveranno il tettuccio panoramico, la dock-station per la ricarica induttiva dello smartphone e il logo illuminato. Nel caso della CLA Coupé 200d Automatic il risparmio sul costo finale della vettura con questo equipaggiamento sarà di oltre 3.700 Euro, mentre per la A180d Automatic verranno inclusi nel pacchetto rispettivamente 2.600 e 3.000 Euro a seconda dell’allestimento scelto in fase di acquisto (Sport o Premium).