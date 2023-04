Nuova Mercedes Classe A 2023: la prima vettura del nuovo segmento Entry Luxury

L'ultimo restyling della Mercedes Classe A ha portato con sé diverse novità interessanti, tra cui una gamma di motori interamente elettrificata.

La nuova Mercedes Classe A, disponibile sia nella versione hatchback che sedan, porta una serie di novità nel segmento delle compatte ed è anche la prima vettura appartenente alla nuova gamma Entry Luxury della Stella di Stoccarda.

Vanta un design sportivo e atletico che trasmette potenza e dinamismo, con un cofano motore inclinato in avanti, due rigonfiamenti e il ripido shark nose. Inoltre, troviamo una griglia ridisegnata con motivo a stella e dei fari piatti che sono disponibili come optional anche con tecnologia LED.

Il carattere sportivo è sottolineato dal nuovo design dei cerchi con dimensioni fino a 19”, compresi quelli in lega leggera opzionali verniciati in nero lucido con design a più razze e con bordino lucido per la AMG Line. Completano il pacchetto, il nuovo diffusore posteriore e i fanali a LED di serie. La nuova Classe A offre una scelta di colorazioni esterne: solide/metallizzate e Manufaktur.

L’abitacolo

L’esclusività di questo modello si riflette anche nell’abitacolo. La caratteristica più interessante è senza dubbio il doppio display indipendente di serie, con uno schermo da 7 pollici per il quadro strumenti e uno più grande da 10.25 pollici posizionato al centro della plancia. Come opzione, Mercedes offre anche due display da 10.25 pollici con un look widescreen.

Le tre bocchette d’areazione rotonde a forma di turbina sono un omaggio al mondo dell’aviazione mentre il nuovo volante in pelle nappa è compatto e si abbina al carattere high-tech della console centrale ridisegnata.

Per la nuova Classe A, lo storico marchio tedesco offre dei sedili comfort di alta qualità con il nuovo rivestimento Artico a rilievo 3D, che sottolinea ulteriormente la sportività. L’allestimento Progressive propone tre diversi colori per gli interni: nero, beige e grigio salvia.

Un nuovo elemento in fibra di carbonio scura impreziosisce ulteriormente il quadro strumenti e le portiere. La versione AMG Line è stata progettata con le performance in mente e presenta finiture in alluminio spazzolato brillante e impunture rosse a contrasto nei sedili Artico/Microcut.

Ora propone più caratteristiche di serie

La dotazione di serie è stata ulteriormente ampliata. Infatti, anche la Mercedes Classe A entry-level propone molte caratteristiche incluse, come la retrocamera, il pacchetto USB e il volante in pelle nappa.

A partire dalla versione Progressive, abbiamo fari a LED, sedili con supporto lombare, pacchetto parcheggio e pacchetto specchietti. Sono inoltre disponibili ulteriori optional funzionali che riguardano verniciatura, tappezzeria, finiture e cerchi.

Sia l’hardware che il software hanno fatto un grande passo in avanti nel nuovo restyling. A bordo troviamo l’ultima generazione del sistema di infotainment MBUX che propone tre stili diversi di visualizzazione (Classic, Sporty e Discreet), tre modalità (navigazione, assistenza e servizio) e sette mondi colore. Attraverso il display centrale è possibile gestire diverse feuture, tra cui navigazione, media, telefono e così via.

Può essere utilizzato direttamente e comodamente anche come uno schermo touch in quanto è stato eliminato il touchpad nella console centrale. Abbiamo poi la connessione con gli smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto wireless e una porta USB Type-C con potenza di ricarica aumentata.

La Mercedes Classe A 2023 è stata aggiornata pure in termini di assistenza alla sicurezza. Il nuovo pacchetto di assistenza alla guida prevede un sistema di mantenimento della corsia controllato in modo molto più confortevole usando il controllo attivo dello sterzo anziché la frenata unilaterale. La nuova generazione del pacchetto parcheggio, invece, supporta il parcheggio longitudinale e offre una visualizzazione a 360° per il parcheggio assistito da telecamera con immagini 3D.

Tutte le motorizzazioni sono state elettrificate

Infine, la Stella a tre punte ha rivisto anche la gamma di motorizzazioni dell’auto. Tutti i propulsori sono stati elettrificati e ora comprendono un’unità a quattro cilindri con cambio automatico DCT a 7 o a 8 marce di serie. Come mild hybrid, dispongono di un sistema elettrico ausiliario di bordo a 48V che supporta con 10 kW di potenza in più l’avvio.

La nuova Classe A compie un altro grande passo in avanti con le versioni ibride plug-in. La batteria ad alta tensione è stata nuovamente migliorata così da garantire maggiore autonomia in modalità EV con una singola ricarica. La potenza del powertrain elettrico è stata aumentata di 5 kW e adesso raggiunge gli 80 kW max.

Per la ricarica sono disponibili tre opzioni: 3,7 kW standard, 11 kW in corrente alternata e 22 kW in corrente continua. Con quest’ultima, si passa dal 10% all’80% in circa 25 minuti.