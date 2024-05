Mercedes Classe A e Classe B Digital Edition: dotazione di serie e prezzi

Mercedes lancia in Italia la nuova serie speciale Digital Edition disponibile per le Mercedes Classe A, Classe B, GLA ed EQA. Parliamo di una versione a tiratura limitata che si differenzia per una serie di caratteristiche tecnologiche e digitali presenti a bordo, con un vantaggio per il cliente rispetto ai contenuti che supera il 70%.

Tra le caratteristiche presenti a bordo spicca il Connect Package, che comprende 41 caratteristiche digitali per rendere l’esperienza di bordo ancora più confortevole e coinvolgente.

41 Digital Extras inclusi nella dotazione di serie

Non mancano la navigazione con Electric Intelligence sulla Mercedes EQA e l’AMG Track Pace riservato ai modelli AMG. Su tutte le auto in versione Digital Edition sono disponibili di serie tre anni di abbonamento al Connect Package con 41 Digital Extras, un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida, la smartphone integration, il pacchetto Parcheggio con telecamera a 360°, il pacchetto Guard 360° e la vernice metallizzata.

Il Connect Package semplifica e completa l’offerta dei Digital Extras a bordo delle vetture della Stella di Stoccarda e sostituisce i pacchetti Remote Package, Navigation Package, Guard 360° Package, Entertainment Package, pacchetto Personalizzato, Remote & Servizi di navigazione, Sistema di assistenza al parcheggio con attivazione a distanza, In-Car Office e Navigazione per rimorchi e veicoli di grandi dimensioni. Tutto questo prevede normalmente un costo mensile di 14,90 euro oppure annuale di 149 euro.