Mercedes GLC Coupé: con l’allestimento Night Edition Plus è ancora più elegante

La Casa della Stella propone un nuovo equipaggiamento per la GLC in versione Coupé, disponibile nei concessionari dal mese di marzo

Marzo si avvicina e se analizziamo bene cosa offre il listino Mercedes-Benz, l’offerta della Casa della Stella sarà presto ampliata con un nuovo allestimento dedicato al SUV GLC: dedicato appositamente alla versione Coupé, si chiama “Night Edition Plus” e va ad impreziosire il già presente Premium, con lo scopo di aumentare il livello di eleganza di uno dei best-seller a ruote alte del marchio tedesco.

Ciò che lo caratterizza è innanzitutto l’adozione del Night Pack per gli esterni che introduce una corposa serie di elementi in nero lucido, tra i quali la zona del paraurti anteriore, i gusci degli specchietti retrovisori, i rivestimenti AMG sotto-portiere e le cornici dei finestrini. A queste particolarità si aggiungono i vetri posteriori privacy (comprensivi di lunotto), l’impianto di scarico specifico AMG provvisto di doppi terminali protetti da mascherine con cromature nere, i cerchi da 20”, il tettuccio panoramico apribile e i gruppi ottici Multibeam LED.

Con queste personalizzazioni, la nuova Mercedes GLC Coupé in allestimento Night Edition Plus attaccherà il mercato (dal mese di marzo) con un prezzo in partenza da 65.092 Euro: ciò significa che il cliente finale avrà la possibilità di portarsi a casa una dotazione dal valore superiore ai 4.000 Euro con un sovrapprezzo limitato rispetto all’equipaggiamento Premium di soli 1.000 Euro.