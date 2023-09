Nuovo Mercedes-AMG GLC Coupé: debutta il modello più elegante in due varianti

Mercedes ha lanciato ufficialmente la nuova generazione del Mercedes-AMG GLC Coupé nelle versioni 43 con motore mild hybrid e 63 S E Performance con sistema ibrido plug-in.

Mercedes, dopo aver presentato l’AMG GLC in versione SUV, torna a stupire con l’introduzione del Mercedes-AMG GLC Coupé 2024. Questo nuovo gioiello unisce l’eleganza dinamica alle inconfondibili caratteristiche del brand di Affalterbach, definendosi come un punto di riferimento nella gamma dell’azienda.

Un’immagine che non passa inosservata: proporzioni decise e superfici affascinanti si uniscono per formare un design unico, arricchito da un interno di altissima qualità. Gli amanti della potenza avranno l’imbarazzo della scelta tra due varianti.

La Stella a tre punte presenta, infatti, il GLC 63 S Coupé E Performance, il primo SUV coupé ibrido ad alte prestazioni del marchio, vantando una potenza di ben 680 CV. Non meno impressionante è il modello di ingresso, il GLC 43 Coupé 4Matic, con 421 CV e un boost di 14 CV grazie al generatore di avviamento a cinghia (RSG).

La dotazione di serie, che include sterzo sull’asse posteriore, trazione integrale, trasmissione AMG Speedshift MCT 9G e sospensioni AMG Ride Control con smorzamento adattivo, rende l’esperienza di guida dinamica e immersiva.

Michael Schiebe, CEO di Mercedes-AMG, ha detto: “Con il nuovo Mercedes-AMG GLC Coupé puntiamo a un pubblico che desidera uno stile di vita sportivo e un design dinamico, ma anche prestazioni d’eccezione. I componenti tecnici di alta qualità assicurano un’esperienza di guida al top. E con il GLC 63 S Coupé E Performance, introduciamo il nostro innovativo ibrido anche in questo segmento”.

Il design

Il design esterno del nuovo AMG GLC Coupé si distingue per la sua silhouette sportiva, che sfocia elegantemente verso la coda. I fari, collegati alla griglia del radiatore specifica AMG, esaltano la larghezza del veicolo.

L’AMG front apron, con grandi prese d’aria, aggiunge un tocco distintivo, mentre gli spigoli laterali e gli archi delle ruote accentuano le proporzioni atletiche. Cerchi da 19”, 20” o 21” completano l’estetica dominante.

Dettagli come i fanali a due parti, che allargano visivamente il posteriore, e il paraurti posteriore specifico AMG, conferiscono un ulteriore tocco di classe. Questo capolavoro offre anche diverse opzioni di personalizzazione, tra cui pedane di accesso ottimizzate e diversi pacchetti opzionali.

L’abitacolo

Dal momento in cui si apre la porta, gli interni del Mercedes-AMG GLC Coupé 2024 stupiscono. Sedili AMG in pelle Artico e microfibra Microcut AMG si distinguono per un design unico, offrendo un tocco di sportività ed eleganza. Per chi desidera ulteriori opzioni di personalizzazione, sono disponibili sedili in pelle Nappa con l’emblema AMG impresso sui poggiatesta anteriori.

Il volante AMG Performance, standard su tutti i modelli, è un’opera d’arte di ergonomia e design. Che si scelga la versione in pelle Nappa (per GLC 43) o la combinazione pelle Nappa e microfibra (per il GLC 63 S), si avrà tra le mani uno strumento perfetto.

I suoi pulsanti circolari AMG consentono un controllo preciso delle funzioni dinamiche e dei programmi di guida AMG Dynamic Select. A completare l’esperienza di guida, i pedali sportivi AMG, i tappetini e le soglie illuminate con scritte AMG accentuano l’atmosfera di lusso.

Tecnologia avanzata per l’intrattenimento

Il sistema di infotainment MBUX non è solo uno strumento di intrattenimento, ma un vero e proprio copilota digitale. Esso offre schermate specifiche AMG, tra cui il display centrale in formato verticale e un display head-up opzionale. La modalità Supersport esclusiva di AMG consente di visualizzare una vasta gamma di informazioni, dall’assetto del veicolo ai dati sul consumo.

Per gli appassionati di pista, la funzione AMG Track Pace è integrata: un data logger che registra più di 80 dati del veicolo, come velocità e angolo di sterzata. Un alleato indispensabile per analizzare e migliorare le proprie prestazioni in pista.

Il gruppo propulsore

Il vero cuore pulsante del nuovo SUV coupé di Affalterbach è il suo motore a quattro cilindri da 2 litri. È il frutto dell’ingegneria di punta della casa automobilistica tedesca. Totalmente sviluppato e prodotto ad Affalterbach secondo il principio “One Man, One Engine”, questo propulsore sfrutta un turbocompressore elettrico derivato direttamente dalla Formula 1. Tale tecnologia, adottata con successo dal team Mercedes-AMG Petronas F1, garantisce una risposta spontanea e un’efficienza insuperabile.

La maestria di Mercedes-AMG si evidenzia in particolare nel suo turbocompressore elettrico. Questo componente innovativo, importante nel migliorare le prestazioni del veicolo, si basa su un motore elettrico di circa 4 cm di larghezza che viene integrato direttamente sull’albero del turbo, posizionato tra la ruota della turbina sul lato di scarico e la ruota del compressore sul lato dell’aria fresca.

Grazie a un controllo elettronico, il motore alimenta direttamente l’albero del turbo, accelerando la ruota del compressore prima che il flusso dei gas di scarico ne prenda il controllo in maniera convenzionale.

Ciò ottimizza in maniera significativa la risposta del motore, fin dai bassi regimi e su tutta la gamma di velocità. Si traduce in una reattività immediata del motore agli input dell’acceleratore, rendendo l’esperienza di guida del nuovo Mercedes-AMG GLC Coupé sensibilmente più dinamica.

Un ulteriore vantaggio è l’elettrificazione del turbo, che consente di ottenere una coppia superiore a bassi regimi, accrescendo l’agilità e garantendo una partenza da fermo ottimale.

Anche quando si allenta l’acceleratore o si frena, la tecnologia mantiene la pressione di sovralimentazione, assicurando una risposta costante e diretta in ogni situazione.

Confrontando il GLC 43 con il top di gamma GLC 63 S, si nota che il turbocompressore di quest’ultimo è molto più grande, garantendo un flusso d’aria superiore e quindi prestazioni migliorate. A completare il quadro, il motore elettrico integrato è alimentato da un sistema ad alta tensione di 400V.

Soltanto il motore M139l è in grado di produrre una potenza di 476 CV a 6725 g/min. Questo lo rende il quattro cilindri di serie più potente al mondo. Ma non è tutto. Eroga una coppia massima di 545 Nm tra i 5250 e i 5500 g/min.

La vera novità risiede nel suo sistema ibrido ad alte prestazioni. Questo combina l’unità 2.0 con un motore elettrico sincrono, una batteria ad alte prestazioni creata ad Affalterbach e la trazione integrale completamente variabile AMG Performance 4Matic+.

Il risultato? Una potenza complessiva di 680 CV e una coppia massima di 1020 Nm nella variante 63 S, permettendo al nuovo AMG GLC Coupé di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 275 km/h (limitata elettronicamente).

Il brand tedesco non ha trascurato la disposizione degli elementi. L’unità di trazione elettrica da 204 CV si trova sull’asse posteriore, integrata con una trasmissione a 2 velocità e un differenziale a slittamento limitato controllato elettronicamente. Questo layout garantisce vantaggi ineguagliabili.

Il powertrain elettrico posteriore garantisce una risposta immediata durante l’avviamento, l’accelerazione e i sorpassi. Grazie al differenziale posteriore integrato e controllato elettronicamente, il nuovo modello offre un’accelerazione vivace e una trazione ottimale, aumentando la sicurezza di guida.

Se si verifica uno slittamento sull’asse posteriore, la forza motrice del motore elettrico viene trasferita alle ruote anteriori, garantendo una maggiore trazione. Questa distribuzione intelligente del peso, combinata con la trazione integrale completamente variabile, pone le basi per un handling eccezionale.

Il costruttore tedesco ha inoltre minimizzato le perdite meccaniche e idrauliche, garantendo un’efficienza di recupero energetico molto elevata. L’ingranaggio elettrico si inserisce al secondo rapporto a circa 140 km/h, corrispondente alla velocità massima del motore elettrico di circa 13.500 g/min.

Batteria ad alte prestazioni

Il tocco finale è la batteria ad alte prestazioni AMG, ispirata alle tecnologie testate nelle monoposto ibride di Formula 1 del Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Coniuga potenza e leggerezza per aumentare le prestazioni generali del veicolo, mostrando ancora una volta la maestria del produttore tedesco nel settore automobilistico.

La capacità della batteria AMG 400V è di 6,1 kWh, garantendo una potenza continua di 80 kW e una potenza di picco di 150 kW per 10 secondi. Nonostante sia progettata per una consegna e assorbimento di energia rapidi, piuttosto che per un’autonomia prolungata, offre comunque un range di percorrenza di 12 km con una sola ricarica.

Ciò permette, ad esempio, di muoversi in silenzio da aree residenziali ai sobborghi o all’autostrada. La ricarica avviene mediante recupero energetico o tramite il caricatore di bordo da 3,7 kW con corrente alternata, utilizzabile sia in stazione di ricarica, wallbox, che in prese domestiche.

Raffreddamento diretto delle celle della batteria

Una caratteristica distintiva di questa batteria è il suo avanzato sistema di raffreddamento. Un fluido di raffreddamento di alta tecnologia circonda e raffredda individualmente ciascuna delle 560 celle.

Mantenere una temperatura uniforme della batteria è fondamentale per la sua performance, longevità e sicurezza. Se una batteria diventa troppo fredda o calda, la sua potenza può diminuire temporaneamente o addirittura danneggiarsi in caso di surriscaldamento. In questo caso Mercedes-AMG ha ideato un sistema in grado di garantire una distribuzione uniforme del calore all’interno della batteria.

Il brand tedesco ha tratto ispirazione dal power pack ibrido della monoposto F1 per la strategia operativa di base del nuovo AMG GLC Coupé. Proprio come nella classe regina del motorsport, la massima spinta è sempre disponibile, ad esempio durante potenti accelerazioni in uscita dalle curve o sorpassi rapidi.

Trazione e dinamica

Uno degli aspetti chiave di questo veicolo è la sua capacità di regolare la trazione di una ruota attraverso la propulsione ibrida. Se una ruota tende a slittare, l’intelligente sistema elettrico riduce la coppia, trasferendo la potenza alla ruota tramite il differenziale posteriore con bloccaggio.

Di conseguenza, l’ESP può intervenire più tardi o non intervenire affatto, consentendo al motore endotermico di funzionare con una coppia superiore, migliorando l’agilità e l’efficienza.

Nel caso della variante 43, il quattro cilindri in linea da 2 litri fornisce una potenza nominale di 421 CV a 6750 g/min e una coppia massima di 500 Nm a 5000 g/min. Un dettaglio interessante? Il generatore di avviamento a cinghia (RSG) fornisce un boost temporaneo di 10 kW (14 CV) quando richiesto.

Questo propulsore di seconda generazione, agendo come un mild hybrid, non solo potenzia le prestazioni, ma permette anche funzioni come coasting e recupero energetico. L’innovativa tecnologia a 48V aumenta ulteriormente il comfort, rendendo quasi impercettibili le transizioni tra la funzione Start-Stop e il coasting.

E per chi ama i numeri: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 4,8 secondi, con una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h.

Per quanto riguarda la trasmissione, la casa automobilistica tedesca ha optato per l’AMG Speedshift MCT 9G. Questa trasmissione a doppia frizione si avvale di una frizione di avviamento umida al posto del tradizionale convertitore di coppia. Il risultato? Minore peso, una risposta più immediata dell’acceleratore e soprattutto cambi marcia estremamente rapidi, che si rivelano fondamentali in situazioni di sprint o di cambi di carico repentini.

E non è tutto: le modalità di guida Sport e Sport+ offrono un’esperienza di cambio marcia ancora più espressiva grazie alla funzione di doppia frizione mentre la funzione Race Start assicura un’accelerazione ottimale.

Nel Mercedes-AMG GLC Coupé 2024, il sistema di trazione integrale AMG Performance 4Matic vanta una distribuzione permanente della potenza tra gli assi anteriore e posteriore del 31% e 69%, rispettivamente. Ciò garantisce una maggiore dinamicità di guida, inclusa una maggiore accelerazione laterale e una migliore trazione in fase di accelerazione.

Dinamica di guida e sicurezza

L’AMG Dynamic Select offre una gamma completa di modalità di guida, che variano da una guida confortevole a una più sportiva. Con cinque programmi disponibili per il GLC 43 e otto per il GLC 63 S, ogni pilota può trovare la configurazione perfetta per ogni situazione.

Il controllo integrato della dinamica di guida AMG Dynamic amplifica le funzioni stabilizzatrici dell’ESP. Ad esempio, durante le curve dinamiche, un breve intervento di frenata sulla ruota posteriore interna crea un momento di imbardata per una sterzata precisa e spontanea. E con la possibilità di regolare l’ESP su tre livelli, ogni pilota può personalizzare l’esperienza di guida secondo le proprie preferenze.

Incorporate nel nuovo SUV coupé ci sono le sospensioni avanzate AMG Ride Control con regolazione dell’ammortizzazione adattiva. Questa combina una dinamica di guida sportiva con un comfort di viaggio di lunga durata.

Il sistema di regolazione adattiva regola l’ammortizzazione di ogni ruota secondo le necessità del momento, considerando sempre il livello di telaio pre-selezionato, lo stile di guida e le condizioni del manto stradale. Tre sono le mappe di ammortizzatori tra cui scegliere: Comfort, Sport e Sport+.

L’AMG Active Ride Control per la stabilizzazione attiva del rollio, optional nel Mercedes-GLC 63 S E Performance, rappresenta un’innovazione di rilievo.

Questo sistema compensa meccanicamente i movimenti della carrozzeria, garantendo maggiore comfort e una guida ancora più precisa e reattiva, specialmente su strade tortuose.

La Stella di Stoccarda ha pensato davvero a tutto, dal comfort dinamico all’efficienza nelle performance, offrendo una guida più intuitiva e sicura, e riaffermando la tradizione di eccellenza del marchio tedesco.

L’azienda ha dotato il suo nuovo modello di un impianto frenante sportivo AMG che garantisce decelerazioni straordinarie, specialmente nel GLC 43. Questo viene fornito con dischi freno anteriori ventilati internamente e perforati da 370 x 36 mm, affiancati da pinze fisse a quattro pistoncini, mentre posteriormente troviamo dischi da 360 x 26 mm con pinze flottanti a un pistoncino.

Il GLC 63 S viene invece fornito con il sistema frenante ad alte prestazioni AMG, comprensivo di pinze fisse a sei pistoncini anteriori (dischi freno ventilati internamente e perforati da 390 x 36 mm) e pinze flottanti a un pistoncino posteriori (dischi freno da 370 x 26 mm).

Questo sistema frenante stupisce per le brevissime distanze di frenata, garantendo stabilità e resistenza all’usura, in particolare sotto sforzo intenso. Non solo, ma vanta una reattività senza pari e una durata estesa.

Tanti pacchetti opzionali disponibili per l’esterno

Ma non si tratta solo di meccanica. Il design del Mercedes-AMG GLC Coupé 2024 è personalizzabile grazie a numerosi pacchetti. Il pacchetto esterno AMG Night, ad esempio, prevede dettagli in nero lucido, come gli specchietti retrovisori esterni, gli inserti delle minigonne laterali AMG, le cornici dei finestrini e la striscia del paraurti posteriore. E non dimentichiamo i doppi terminali di scarico cromato-nero AMG.

Se invece si opta per l’effetto Dark Chrome, il pacchetto esterno AMG Night II potrebbe fare al caso vostro, con lamelle sulla griglia del radiatore e badge distintivi sulle alette e sul retro, senza tralasciare la stella distintiva sul retro.

Chi desidera un tocco di raffinatezza potrà optare per il pacchetto esterno AMG Carbon, che presenta elementi in carbonio sulla parte anteriore, sugli inserti laterali AMG e sulla striscia del paraurti posteriore AMG.

Per coloro che vogliono una vena ancora più sportiva, il pacchetto estetico AMG fa sembrare l’AMG GLC 43 quasi un’auto da corsa, con splitter anteriore in nero lucido, dettagli aerodinamici e diffusore posteriore.

C’è anche la versione speciale “Edition 1

In contemporanea, la Stella a tre punte ha svelato anche la versione speciale Edition 1. Questa variante esclusiva, disponibile unicamente per un anno dalla sua uscita sul mercato, sottolinea l’eccellenza del costruttore tedesco.

È possibile scegliere tra due colorazioni esterne distintive: Grafite Grigio Magno o Argento High-Tech Magno. Ma non si tratta solo di colori. Una pellicola in Carbon Magno avvolge lateralmente l’auto, conferendole una lunghezza visiva superiore.

Inoltre, i cerchi forgiati AMG da 21” con raggi incrociati vantano una finitura in nero opaco. Questa scelta cromatica fa da contrasto ai cerchi lucidi, così come alle pinze freno gialle. Elevando ulteriormente l’appeal dinamico, il pacchetto AMG Aerodynamic include un ampio splitter anteriore in nero lucido con flics laterali e uno spoiler a labbro AMG Performance, anch’esso in nero.

Aggiungono un ulteriore tocco di raffinatezza gli elementi aggiuntivi per le uscite d’aria sul paraurti posteriore e i pacchetti AMG Exterior Night I e II. Da sottolineare il tappo del serbatoio AMG in cromo argentato con la scritta AMG a definire l’unicità dell’edizione.

L’interno della Edition 1 è caratterizzato da un contrasto di nero e giallo per riflettere l’essenza sportiva della casa automobilistica tedesca. I sedili AMG, rivestiti in un esclusivo cuoio Nappa nero, sono impreziositi da cuciture decorative gialle e dal logo Edition 1 sui poggiatesta anteriori.

Questo design è ulteriormente amplificato dalle cinture di sicurezza gialle e dagli elementi in fibra di carbonio AMG con filo giallo. Completano l’interno il volante AMG Performance in pelle Nappa e microfibra Dinamica e le soglie sottoporta AMG illuminate di giallo.

Per i clienti più esigenti del nuovo Mercedes-AMG GLC Coupé, Mercedes-AMG fornisce una copertura personalizzata AMG per interni con logo Edition1, realizzata in fibre sintetiche resistenti all’esterno e flanella antistatica all’interno, garantendo protezione da polvere e graffi.