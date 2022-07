Nuova Mercedes GLC 2022: motori e prezzi per l’Italia

Mercedes GLC è disponibile con motorizzazioni 2 litri diesel e benzina con tecnologia mild hybrid e sei allestimenti

Il nuovo Mercedes GLC è pronto al debutto sul mercato. Il SUV è già disponibile sul sito della casa tedesca a attraverso l’utilizzo dell’apposito configuratore online è scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze. Ora sono stati annunciati anche i prezzi per il mercato italiano e le motorizzazioni a disposizione.

Nuova Mercedes GLC: il SUV per tutti i gusti

Nuovo Mercedes GLC è disponibile con motori diesel e benzina, tutti quattro cilindri in linea da 2 litri e con tecnologia mild hybrid 48 Volt. Per quanto riguarda i propulsori a benzina si può scegliere tra il GLC 200 4Matic, con motore da 204 CV e il GLC 300 4Matic da 258 CV (entrambi con 23 CV extra data dalla componente elettrica). Per quanto riguarda le versioni a gasolio è disponibile il GLC 220 d 4Matic con una potenza combinata di 204 CV.

Più avanti arriveranno le varianti plug-in hybrid sia a benzina (GLC 300 da 313 CV) e GLC 400 da 381 CV), sia diesel (GLC 300 de (335 CV). Gli allestimenti, invece, sono sei: Advanced, Advanced Plus, AMG Advanced, AMG Advanced Plus, AMG Premium e AMG Premium Plus. Per quanto riguarda i prezzi, si va dai 61.345 euro di GLC 200 4Matic Advanced agli 81.123 euro di GLC 300 4Matic AMG Premium Plus, mentre la GLC 220 d 4Matic Advance diesel parte da 62.809 euro.