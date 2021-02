Nissan Qashqai 2021: la 3° generazione è tutta nuova, dentro e fuori

Il nuovo Model Year 2021 della Qashqai è finalmente tra noi: estetica rinnovata, tecnologia di bordo aumentata e una gamma motori con due alternative a tecnologia ibrida

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: qualche giorno fa il marchio Nissan ha presentato la terza generazione della Qashqai, SUV compatto che per il 2021 si è rinnovato praticamente da cima a fondo. Non solo nell’estetica, più moderna e al passo con i tempi, ma anche e soprattutto con una dotazione tecnologica da riferimento della categoria, oltre che con due motorizzazioni a tecnologia ibrida. La disponibilità? Gli ordini per il mercato italiano si apriranno a marzo, con arrivo previsto nelle concessionarie dal mese di giugno.

NISSAN QASHQAI 2021: PIU’ MASSICCIA, MA ANCHE ELEGANTE

Partiamo a raccontare la nuova Qashqai MY2021 con un po’ di dati tecnici: la piattaforma utilizzata è la CMF-C, che garantisce delle sospensioni più reattive e un maggior controllo della vettura a livello di volante, nonchè un’insonorizzazione maggiore una volta nell’abitacolo. Le proporzioni, inoltre, sono molto simili al modello precedente: il nuovo SUV compatto giapponese, infatti, cresce di poco in tutte le dimensioni, dalla lunghezza (4,42 metri) alla larghezza (1,83 metri), dall’altezza da terra (1,64 metri) fino al passo di 2,67 metri.

A livello di telaio, per la nuova Qashqai MY2021 sono stati adottati materiali più leggeri che aumentano allo stesso tempo la robustezza del veicolo: il portellone posteriore, per esempio, è in materiale composto e ha permesso un risparmio di peso pari a 2,6 kg, mentre le portiere, i parafanghi e il cofano sono completamente in alluminio. Il risultato è una scocca più resistente (+41%) e più leggera (- 60 kg) rispetto alla generazione precedente.

Per quanto riguarda il design, il lavoro svolto dagli ingegneri Nissan ha privilegiato un ammodernamento generale delle linee, che hanno fatto diventare la nuova Qashqai più massiccia, dinamica e piantata a terra. All’anteriore spicca la mascherina V-Motion assieme ai gruppi ottici Full LED con luci diurne, la cui tecnologia è poi replicata sui fari posteriori e sugli indicatori di direzione. Entrando nell’abitacolo, invece, prevale l’eleganza: qui l’impianto di illuminazione interno prevede un’inedita luce bianca che rende l’abitabilità davvero confortevole e che aiuta a visualizzare meglio la disposizione dei comandi sulla plancia, tutti ovviamente a portata di mano di pilota e passeggero.

NISSAN QASHQAI 2021: TECNOLOGICA E INTELLIGENTE

Sotto il profilo della tecnologia di bordo, la nuova Nissan Qashqai MY2021 è stata aggiornata con un digital cockpit multifunzione da 12,3” (più eventualmente l’head-up display sul parabrezza da 10,8”) e da un rinnovato sistema infotainment con schermo touchscreen da 9”, completo di servizi NissanConnect di gestione del veicolo tramite app da remoto e di integrazione con le tecnologie Android Auto e Apple CarPlay.

Attraverso i comandi touch sul volante, inoltre, entrambi i display possono essere configurati per visualizzare le principali informazioni sulla vettura, gli aggiornamenti in tempo reale sul traffico oppure i dettagli sul percorso da seguire con il navigatore 3D (associato a Google Street View), senza dimenticare le funzioni di intrattenimento come la musica in streaming. Completano il pacchetto la dock-station per la ricarica induttiva degli smartphone, il wi-fi di bordo, i profili utenti differenziati e i comandi vocali con assistente Google Assistant e Alexa.

Per quanto riguarda gli ADAS, gli ingegneri Nissan hanno messo a disposizione la versione più aggiornata del pacchetto ProPILOT, con tanto di Navi-Link capace addirittura di monitorare la stanchezza del conducente fornendogli un’interfaccia più semplice e immediata tramite la quale interfacciarsi con gli aiuti alla guida. Questa tecnologia sfrutta i dati GPS della vettura, le telecamere e tutti i sensori a bordo per garantire la sicurezza degli occupanti, sia su strade urbane che in autostrada.

Nel primo caso, per esempio, il ProPILOT con Navi-Link ha la rilevazione della segnaletica stradale, tramite la quale adegua la velocità (anche in curva) rallentandola fino a fermarsi in caso di traffico intenso. Tra gli altri sistemi a bordo, inoltre, specifichiamo la presenza del monitoraggio degli angoli ciechi e delle fiancate, del mantenimento della corsia, dell’Intelligent Forward Emergency Braking con funzione predittiva, del Rear Automatic Emergency Braking e della gestione (opzionale) del fascio luminoso anteriore attraverso i gruppi ottici a LED Matrix.

NISSAN QASHQAI 2021: ADDIO DIESEL, LARGO ALL’IBRIDO

Come accaduto con la Juke, anche per la nuova Qashqai MY2021 il marchio Nissan ha abbandonato completamente le motorizzazioni diesel, creando una gamma interamente dedicata alle tecnologie ibride. Questa, per il momento, è composta dall’unica unità a benzina 1.3 DiG-T mild-hybrid a 12V, differenziata in due potenze rispettivamente da 140 e 158 CV, con cambio manuale oppure con la trasmissione automatica CVT Xtronic che permette – tra l’altro – la funzione “coasting” con tempi più lunghi di funzionamento dello Start&Stop al di sotto dei 18 km/h.

La sola versione più potente, inoltre, può essere equipaggiata con la trazione integrale su cerchi da 20” e sospensioni multi-link anzichè McPherson, nonchè con cinque specifiche modalità di guida: Standard, Eco, Sport, Snow e Off-Road. L’anno prossimo, inoltre, questa motorizzazione sarà affiancata dalla variante a tecnologia Full-Hybrid e-POWER, con motore 1.5 turbo-benzina da 157 cavalli associato a un’ulteriore unità elettrica capace di spingere l’output prestazionale fino a quota 197 CV e 330 Nm di coppia massima.

La particolarità di questa versione? Che il motore endotermico sarà sfruttato da semplice generatore di corrente, mentre la trasmissione (monomarcia e con funzione B-Mode per aumentare l’effetto del freno motore) sarà messa in moto dal solo propulsore a batteria. Non ultima la presenza dell’e-Pedal derivato da quello della Leaf, che gestisce l’utilizzo dell’acceleratore ma soprattutto il dosaggio dell’impianto frenante per la rigenerazione dell’energia: in questo modo sarà possibile arrestare il veicolo senza nemmeno premere il pedale del freno.

NISSAN QASHQAI 2021: SERIE LIMITATA IN POLE POSITION

L’arrivo sul mercato della nuova Nissan Qashqai MY2021 sarà festeggiato per i primi clienti che effettueranno gli ordini on-line o in concessionaria con una specifica serie speciale a tiratura limitata. Con il nome di “Premiere Edition“, metterà a disposizione una dotazione di serie assolutamente completa: presenti all’appello, infatti, ci saranno i fari LED Matrix, l’head-up display da 10,8”, la ricarica senza fili, il tettuccio (panoramico) con verniciatura bicolore e barre, i cerchi da 18” diamantati e i rivestimenti neri degli interni con dettagli grigi. Nonchè tutte le chicche tecnologiche che vi abbiamo presentato in questo articolo. I prezzi? Per il momento il listino non è ancora stato ufficializzato, quindi li pubblicheremo appena verranno rilasciati.