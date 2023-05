Mercedes GLA 2024 arriva in Italia in sette allestimenti da 42.257 euro

Il nuovo Mercedes GLA da oggi è disponibile in Italia con prezzi da 42.257 euro e in sette diversi allestimenti per accontentare diversi utenti. C'è anche la nuova colorazione Spectral Blue.

Mercedes ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo in Italia del nuovo restyling del Mercedes GLA, uno dei suoi modelli di maggior successo. L’ultimo aggiornamento ha portato con sé varie innovazioni e un equipaggiamento di serie ancora più completo.

Si tratta sicuramente di un modello strategico per il mercato italiano, che dal 2014 ha conquistato oltre 27.300 clienti (con il 40% di quota all’interno del segmento SUV della Stella di Stoccarda).

Mercedes propone in Italia sette allestimenti diversi: Executive, Advanced, Advanced Progressive, Advanced Plus Progressive, Advanced Plus AMG Line, Premium AMG Line e Premium Plus AMG Line. I prezzi partono da 42.257 euro per il Mercedes GLA 180 Automatic Executive.

Diverse novità estetiche

Il Mercedes GLA 2024 porta con sé una nuova griglia frontale con lamelle verticali e pinna orizzontale, oltre a un cofano con power dome per sottolineare la sportività delle linee. Il paraurti anteriore è stato ridisegnato e ora presenta una protezione anti-incastro.

La nuova firma luminosa dei fari anteriori a LED High Performance di serie e quella dei fanali posteriori a LED completano le modifiche. Lo storico marchio tedesco ha ampliato anche la palette colori con l’introduzione della nuova vernice Spectral Blue mentre sono stati aggiunti quattro nuovi design per i cerchi.

La versione entry level monta cerchi in lega a cinque doppie razze da 17” in nero lucido con superfici tornite lucide. In alternativa, è possibile optare anche per cerchi da 18” a 20”.

Abitacolo nuova Mercedes GLA 2023

Passando all’abitacolo, il nuovo restyling del Mercedes GLA vanta un doppio display: uno da 7 pollici per il quadro strumenti e uno da 10.25 pollici per il sistema di infotainment MBUX. In alternativa, come optional sono disponibili due schermi panoramici da 10.25 pollici per un’esperienza di alto livello.

Infine, il volante rivestito in pelle o pelle sintetica Artico come optional (con la possibilità di averlo riscaldato sulle versioni AMG Line) completa il pacchetto di modifiche.