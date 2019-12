Nuovo Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC: prestazioni senza rinunciare al comfort

Nuovo Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC equipaggiato col motore quattro cilindri turbo da 2.0,, capace di erogare 306 CV di potenza. Nell'abitacolo si apprezza l'atmosfera high-tech Il sistema di Infotainment MBUX, con la sua innovativa configurazione di comandi e display permette di avere ogni comanda a portata

Mercedes completa la gamma dei modelli compatti 35 che segnano il livello di accesso al AMG presentando il nuovo GLA 35 4MATIC, ora equipaggiato col motore quattro cilindri turbo da 2,0 litri, potente e brillante, capace di erogare 306 CV di potenza, ripartiti in modo variabile su entrambi gli assi attraverso il cambio a doppia frizione a otto marce e la trazione integrale. Le prestazioni dinamiche su strada e le sensazioni al volante ammiccano a un target sportivo e amante del lifestyle. “Il nuovo GLA 35 completa la rosa dei nostri modelli compatti entry-level Mercedes-AMG.

Una gamma ampia e attraente, che comprende ora ben sette modelli con cui possiamo soddisfare i più svariati desideri dei nostri Clienti ed estendere sistematicamente la nostra filosofia AMG della Driving Performance anche al nostro segmento delle compatte in rapida crescita. Il design avvincente, la potenza superiore e le prestazioni entusiasmanti fanno del nuovo GLA 35 un crossover sportivo che ha tutto il patrimonio genetico AMG“, ha dichiarato Tobias Moers, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-AMG GmbH.

Nuovo Mercedes-AMG GLA 35 4Matic: le caratteristiche

Il design di GLA 35 si basa sulla AMG Line, ma presenta elementi originali che lo rendono inconfondibile. La mascherina del radiatore specifica AMG sottolinea la famiglia di appartenenza. Tra le altre caratteristiche distintive spiccano gli elementi decorativi sulle lamelle delle prese d’aria esterne e lo splitter anteriore color cromo argentato oppure, a richiesta, in nero lucido. Belli i cerchi in lega leggera da 19 pollici a cinque doppie razze, verniciati in grigio tantalio e torniti con finitura a specchio, disponibili anche versioni da 19, 20 o 21 pollici. Le luci posteriori strette e sdoppiate sottolineano lo sviluppo in larghezza della coda di GLA. Il pacchetto Night AMG a richiesta permette di personalizzare ancora di più il design degli esterni con elementi in nero lucido, vetri sfumati scuri dal montante centrale e mascherine dei terminali di scarico cromate nere.

Salendo a bordo si apprezza l’atmosfera high-tech degli interni, con i display completamente digitali. I sedili sono rivestiti in pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA nera con cucitura di contrasto rossa e cinture di sicurezza rosse. Gli elementi decorativi effetto carbonio e le bocchette di ventilazione con cornice circolare rossa portano un altro accento stilistico negli interni. In alternativa è disponibile di serie l’allestimento in pelle ecologica ARTICO nero/bianco neva, cui si aggiungono quattro rivestimenti in pelle a richiesta. Il sistema di Infotainment MBUX, con la sua innovativa configurazione di comandi e display permette di avere ogni comanda a portata. I due display si fondono esteticamente sotto un vetro di copertura comune, formando una plancia con display widescreen, e con la loro posizione centrale sottolineano lo sviluppo orizzontale del design degli interni.

Grazie alle innovative azioni vocali, attivabili pronunciando “Hey Mercedes”, il software intelligente riconosce e comprende praticamente qualsiasi comando relativo ai sistemi di Infotainment e ai comandi della vettura, anche se formulato indirettamente. Per la strumentazione il cliente può scegliere fra tre stili di visualizzazione AMG: Classico, Sportivo e Supersportivo, con quest’ultima che ha il contagiri circolare al centro, circondato a destra e a sinistra da grafici a barre che contengono informazioni supplementari e che, con una prospettiva tridimensionale, si estendono in profondità nello sfondo creando un orizzonte artificiale.

Tramite il menu AMG il guidatore può richiamare diverse schermate speciali, come Warm-up, Set-up, G-Force e dati del motore. Anche il display multimediale touchscreen con schermate AMG dedicate, come la visualizzazione dei programmi di marcia o dei dati telemetrici, conferma la vocazione dinamica della vettura. La consolle centrale nel look laccato lucido dispone di un touchpad di serie e di alcuni tasti supplementari, che permettono di gestire le funzioni dell’ESP regolabile su tre livelli, la modalità manuale del cambio e l’assetto a richiesta RIDE CONTROL AMG con regolazione adattiva dell’ammortizzazione.

Il volante sportivo multifunzione in pelle nappa offre massima ergonomia e comandi intuitivi. La corona del volante appiattita nella parte inferiore, con impugnatura in pelle traforata e cuciture di contrasto rosse, è bella da vedere e piacevole al tatto. I paddle del cambio al volante galvanizzati permettono di cambiare manualmente le marce, a vantaggio di una guida più sportiva. Più in basso, la pedaliera sportiva in acciaio legato spazzolato conferisce alla vettura la funzionalità e il look tipici del Motorsport.