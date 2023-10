Mercedes-AMG GLA 45 S 2024: motore, prestazioni e caratteristiche del nuovo restyling

Debutta ufficialmente sul mercato il nuovo Mercedes-AMG GLA 45 S con il suo quattro cilindri turbo da 2 litri in grado di erogare ben 421 CV di potenza.

Nel segmento dei SUV compatti premium ad alte prestazioni, il Mercedes-AMG GLA 45 S 2024 rappresenta un vero e proprio punto di riferimento. La Stella di Stoccarda ha infatti apportato importanti novità estetiche e tecniche al suo modello, rafforzando ulteriormente la sua identità distintiva.

Un primo elemento che salta subito all’occhio è il frontale completamente ridisegnato. AMG ha deciso di dotare questo veicolo di un nuovo paraurti anteriore e di posizionare con fierezza il suo stemma sul cofano motore.

Ogni singolo dettaglio, dai fari ai fanali, è ora basato sulla tecnologia LED. Ma non si tratta solo di tecnologia: Mercedes-AMG ha voluto introdurre una nuova firma luminosa, offrendo accenti visivi sottili ma inconfondibili. Per chi desidera qualcosa di ancora più avanzato, i fari Multibeam LED sono disponibili come optional.

Osservando il nuovo GLA 45 S lateralmente, non si può non notare l’accentuazione delle estensioni dei passaruota. Questi particolari, precedentemente neri, sono ora verniciati nel colore della carrozzeria, enfatizzando ulteriormente il carattere deciso dell’auto. Non da meno sono i cerchi da 20” e le pinze freno rosse, standard su questa versione.

Il posteriore, infine, sottolinea senza ombra di dubbio che siamo di fronte alla variante più potente della famiglia GLA. Ciò è evidenziato dal doppio scarico circolare e dallo spoiler posizionato sul tetto.

Caratteristiche degli interni

L’abitacolo dell’AMG GLA 45 S 2024 riflette la finezza del marchio tedesco. Centralmente, l’attenzione è rapita dalla più recente generazione del volante AMG Performance, ora standard per questo modello.

Ma non è tutto: i pulsanti sul volante, contraddistinti da luminosi display, non solo incarnano una logica operativa intuitiva, ma permettono al conducente di gestire agevolmente le principali funzioni di guida e tutte le modalità di guida.

Per quanto riguarda l’infotainment, la casa automobilistica tedesca ha equipaggiato il nuovo Mercedes-AMG GLA 45 S con il sistema MBUX potenziato, ora con un design specifico AMG. L’interfaccia con smartphone è resa ancora più fluida grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. E per una connettività senza paragoni? Una maggiore potenza di ricarica USB e un’ulteriore porta USB Type-C.

Opzioni estetiche e di design

Passando all’esterno, il nuovo restyling del SUV compatto offre tre nuovi cerchi in lega leggera. Il primo è una versione da 19” con cerchi AMG a 10 razze in Bicolor Nero Opaco, impreziositi da superfici lucidate a specchio.

Ma non finisce qui: sono disponibili anche due nuovi cerchi AMG da 20” con design a cinque doppie razze. I clienti possono scegliere tra Bicolor Nero Opaco con superfici lucide o Bicolor Nero Opaco con bordi lucidi. E per gli amanti delle dimensioni maggiori? Restano disponibili i cerchi AMG da 21” a più razze o a razze incrociate.

All’interno, la scelta di rivestimenti per i sedili sportivi standard o i sedili AMG Performance opzionali è stata ampliata, dando un tocco di modernità all’abitacolo. Una novità? La combinazione di pelle artificiale Artico e microfibra Microcut ora disponibile in Bahia Brown.

E a proposito di colorazioni, la gamma si arricchisce con il nuovo colore Sage Grey/Black per la pelle artificiale Artico e l’inedito Red Pepper/Black per i rivestimenti in pelle. Come tocco finale, gli elementi decorativi possono essere scelti in legno di tiglio a poro aperto, in una sofisticata tonalità marrone.

Sotto il cofano c’è un quattro cilindri turbo da 421 CV

La Stella di Stoccarda, con il suo nuovo GLA 45 S, propone un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri, che eroga ben 421 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima. Non fatevi ingannare dalle sue dimensioni compatte: accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,3 secondi, raggiungendo una velocità massima di ben 270 km/h.

Ma c’è ben più di una mera questione di numeri. Il costruttore tedesco ha equipaggiato il Mercedes-AMG GLA 45 S 2024 con il cambio AMG Speedshift DCT a doppia frizione a 8 marce, garantendo una risposta istantanea del motore e una sensazione di guida ineguagliabile.

Questo modello però non finisce di stupire con la sua modalità di guida standard Race e la trazione integrale completamente variabile AMG Performance 4Matic+ dotata di AMG Torque Control. Tali caratteristiche, associate al differenziale posteriore con due frizioni a piastre multiple controllate elettronicamente, assicurano che la potenza del propulsore venga distribuita non solo tra gli assi anteriori e posteriori, ma anche tra le ruote posteriori sinistra e destra.