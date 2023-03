Mercedes GLA 2023: il restyling è all’insegna del mild-hybrid 48V

La Casa della Stella ha presentato la nuova versione del SUV GLA, ora ancora più elettrificato grazie ai motori benzina con ibrido leggero a 48 Volt

Parallelamente alla presentazione della sorella “minore” GLB, il marchio Mercedes-Benz ha svelato negli scorsi giorni anche il restyling del SUV GLA che, in sostanza, condivide le stesse novità sia per quanto riguarda l’estetica che in fatto di motorizzazioni a benzina – ora completamente elettrificate grazie alla presenza del piccolo propulsore elettrico da 10 kW a tecnologia mild-hybrid con tensione a 48V.

A livello di estetica, quindi, la Nuova Mercedes GLA restyling 2023 ora propone una rinnovata firma luminosa anteriore con gruppi ottici Multibeam a matrice di LED e luci diurne e fari posteriori non più circolari ma dall’andamento lineare. Tutti nuovi anche i rispettivi paraurti, che ora donano più aggressività all’intero pacchetto. Salendo a bordo, le novità si concentrano sull’infotainment MBUX di serie per tutti gli allestimenti con schermo da 10,25”, il quale è in grado di gestire tutti i principali ADAS per la guida autonoma di Livello 2.

Passando alle motorizzazioni benzina, la Nuova Mercedes GLA restyling 2023 dispone ora su tutte le versioni dell’elettrificazione mild-hybrid a 48V che introduce un secondo motore elettrico da 10 kW con generatore BSG a cinghia che si ricarica durante le fasi di decelerazione e frenata e che è in grado di donare un piccolo surplus di potenza all’unità principale. L’ibrido leggero è disponibile su tutti i motori benzina, dalla versione entry-level GLA 180 da 136 cavalli alla più potente GLA 35 4Matic AMG da 306 CV, a cui si aggiunge infine l’alternativa ibrida plug-in GLA 250e ora rinnovata con un caricatore di bordo più potente fino a 22 kW.