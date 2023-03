Nuova Renault Espace Hybrid 2023: la multispazio è diventata un SUV!

La Nuova Renault Espace 2023 cambia completamente volto: la sesta generazione si trasforma in un SUV ma conferma i sette posti a sedere nell'abitacolo

La Renault Espace come tutti l’abbiamo conosciuta fino a oggi… non sarà più la stessa d’ora in avanti: in questi giorni, infatti, il marchio francese ha presentato la sesta generazione che modifica drasticamente la sua impostazione di carrozzeria passando da multispazio a SUV pur mantenendo la sua classica filosofia di veicolo destinato alle grande famiglie e, quindi, capace di ospitare fino a sette passeggeri nell’abitacolo.

La base di partenza, tuttavia, è ereditata dalla Austral: il pianale è lo stesso (CMF-C/D), mentre le dimensioni sono leggermente più abbondanti perchè la lunghezza totale arriva a 4,72 metri mentre il passo è cresciuto di 6 centimetri. Anche l’estetica è molto vicina a quella della Austral, a partire dal frontale dominato dalla grande mascherina con logo centrale e fari a LED laterali passando per le fiancate muscolose fino al posteriore con firma luminosa e gruppi ottici a forma di C.

Passando nell’abitacolo, di nuovo la somiglianza con Austral e anche con Megane E-Tech Electric si percepisce appieno: la Nuova Renault Espace Hybrid propone una plancia dominata dal grande digital cockpit da 12,3 pollici con al suo fianco il display dell’infotainment OpenR ad orientamento verticale, provvisto di sistema operativo Android, assistente vocale Google e navigatore Google Maps. Presenti all’appello materiali di alta qualità e diversi vani portaoggetti, mentre lo spazio a bordo è garantito dalle tre file di sedili, con la seconda che garantisce uno spazio per le gambe di 32 cm e la terza (optional) di 13. Per quanto riguarda il bagagliaio, la capacità oscilla da 159 Litri fino a 1.714 Litri quando si abbattono tutti i sedili, mentre in configurazione a cinque posti si assesta sui 770 Litri.

Uno sguardo alle motorizzazioni: la Nuova Renault Espace Hybrid sarà disponibile in un’unica versione, denominata E-Tech Full Hybrid con motore termico da 1.2 Litri in abbinamento a due unità elettriche supplementari che spingono la potenza fino alla soglia dei 200 cavalli e a una batteria da 2 kWh. La trazione è anteriore, il cambio è l’automatico Multimode 4+2 ed è possibile variare le modalità di guida con il selettore MultiSense (Eco, Sport, Comfort, Personalizzata). Tre gli allestimenti di lancio (Techno, Esprit Alpine, Iconic) con apertura ordini ad aprile e consegne in estate.