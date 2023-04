Nuovo Renault Espace ordinabile in Italia da 43.700 euro

La sesta generazione del Renault Espace potrà essere ordinata in Italia negli allestimenti Tecno, Esprit Alpine e Iconic, tutti con il motore E-Tech Full Hybrid da 200 CV.

Renault ha annunciato nelle scorse ore che dal 17 aprile sarà possibile ordinare in Italia il nuovo Renault Espace, con prezzi a partire da 43.700 euro. La sesta generazione dell’iconico modello viene proposta negli allestimenti Tecno, Esprit Alpine e Iconic.

Il primo offre di serie diverse caratteristiche incentrate su tecnologia e comfort. Esempi sono il portellone posteriore con apertura senza mani, i fari anteriori a LED Adaptive Vision e il sistema OpenR Link.

Questa versione del nuovo Espace si contraddistingue per la lama anteriore in tinta con la carrozzeria, la cromatura lucida delle cornici dei finestrini e le barre al tetto in alluminio satinato, oltre a cerchi da 19” e a sedili in tessuto 100% riciclato.

Un gradino sopra troviamo l’allestimento Esprit Alpine, che parte da 46.500 euro. Questo propone un look sportivo che comprende anche calandra a scacchiera, interni rivestiti in Alcantara con impunture blu a contrasto e cerchi in alluminio Daytona da 20”.

Al top c’è l’allestimento Iconic, che parte da 48.500 euro. Prevede cerchi Effie da 20”, inserto in vero frassino, sedili in pelle trapuntata Grigio Sabbia Chiaro, sedili anteriori in memory foam con comandi elettrici e regolazione lombare e telecamera con visione a 360°.

Propone un nuovo motore E-Tech Full Hybrid da 200 CV

Il nuovo Renault Espace viene proposto con il sistema 4Control Advanced di terza generazione (disponibile di serie sugli allestimenti Esprit Alpine e Iconic). Promette la maneggevolezza tipica di una city car, aggiungendo una spiccata agilità e dinamicità.

Di serie, il SUV viene offerto con sette posti a sedere mentre la versione a cinque posti è disponibile come optional per coloro che puntano sulla capienza del bagagliaio. La palette colori proposta dal nuovo Espace include le seguenti colorazioni: Rosso Passion (di serie), Grigio Scisto, Nero Etoilé, Blu Notturno, Bianco Nacrè e Grigio Scisto Satinato (esclusiva allestimento Esprit Alpine).

Sotto il cofano troviamo il nuovo motore E-Tech Full Hybrid capace di sviluppare 200 CV di potenza che assicura un consumo ridotto di carburante di 4,6 litri ogni 100 km percorsi, un’autonomia massima di 1100 km ed emissioni di CO2 pari a 104 g/km.