Nuovo Renault Espace 2023: dimensioni e design

Vista di profilo, la vettura sembra aver un design atletico con spalle pronunciate. Pur essendo più compatto all’esterno (4,72 m), Nuovo Espace offre una lunghezza dell’abitacolo* leggermente superiore a quella del predecessore, ospitando fino a 7 passeggeri

Dopo aver ufficializzato il nome Espace, Renault svela due silhouette del suo futuro grande SUV a 5 e 7 posti attraverso delle immagini caratterizzate da un gioco di luci e ombre che lasciano intravvedere il design esterno della vettura e la sua lunghezza totale.

Nuovo Renault Espace: le caratteristiche

Nuovo Renault Espace propone un design atletico con spalle pronunciate. Sulle fiancate, la superficie vetrata che si allunga al massimo verso il posteriore contribuisce a slanciare il veicolo e a renderlo più elegante. Il posteriore è sobriamente movimentato dall’alettone che funge da naturale proseguimento del tetto. Al passo con i tempi, la sesta generazione di Espace offre proporzioni contenute per rispondere meglio alle esigenze di un mondo in trasformazione.

Più compatto di 14 cm, offre una lunghezza dell’abitacolo di 2,48 m fino alla terza fila, una misura leggermente superiore a quella dell’attuale generazione. Nuovo Espace mantiene il DNA che ha decretato la sua forza: ospitare confortevolmente fino a 7 passeggeri per intraprendere lunghi viaggi. Nuovo Renault Espace sarà presentato in anteprima mondiale a inizio primavera 2023.

L’altro dato ufficialmente condiviso per ora è la lunghezza che sarà pari a 4,72 metri, un valore leggermente inferiore all’Espace monovolume ma la riorganizzazione degli interni avrebbe permesso di guadagnare maggiore spazio per i passeggeri. L’abitacolo potrebbe integrare il nuovo sistema d’intrattenimento di bordo con i servizi di Google dedicati alla mobilità. I sistemi di sicurezza dovrebbero essere aggiornati permettendo al prossimo Espace un livello 2 di guida autonoma.

Per quanto riguarda i propulsori, nessuna informazione è stata ancora condivisa. Ipotizzare che sia equipaggiabile con un’unità di potenza ibrida non è inverosimile visti anche i recenti aggiornamenti che i nuovi veicoli Renault hanno ricevuto a seguito dell’impatto che la tecnologia E-Tech ha avuto sulla gamma. E sempre tenendo in considerazione ovviamente anche una possibile versione elettrica.