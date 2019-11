Renault Espace: la versione 2020 è tutta nuova

Renault Espace MY 2020 si caratterizza per lo stile da crossover, dispositivi di assistenza alla guida avanzati di ultima generazione che giungono fino alla guida autonoma di livello 2 e motori tanto potenti quanto versatili

Renault Espace è uno dei modelli più famosi e apprezzati del brand francese. Ora arriva sul mercato dopo un importante restyling che rende la quinta versione della monovolume transalpina un concentrato di stile, ma anche di tecnologia, con sistemi di primo livello come le nuove tecnologie di assistenza alla guida Easy Drive, Easy Connect e Easy Link.

Nuovo Renault Espace: le caratteristiche

Il nuovo Renault Espace si caratterizza per il suo stile da crossover. Gli sviluppi estetici ne hanno rafforzato la personalità consentendogli di incrementare la prestanza. Tra le novità più importanti ci sono i fari adattivi LED Matrix Vision che offrono alla vettura uno sguardo più intenso sottolineato dal design C-Shape che costituisce l’identità della gamma Renault. All’anteriore spiccano un nuovo paraurti, una nuova griglia di calandra inferiore e una linea di cromatura trasversale che sottolinea l’iconico frontale. Al posteriore, invece, fanno bella mostra di sé un paraurti ridisegnato con un nuovo ski di protezione che esalta il suo spirito da crossover e comprende il doppio scarico che assume una forma ovoidale per accentuare la sportività del veicolo. I fari full LED presentano anche una nuova firma luminosa. La carrozzeria si distingue per l’esclusiva tinta Nero Ametista e i caratteristici segni sulla calandra.

Salendo a bordo si possono apprezzare i materiali raffinati, gli sviluppi ergonomici e le nuove tecnologie per offrire a conducente e passeggeri un abitacolo di prima classe La consolle centrale flottante di nuovo Espace si evolve per diventare più elegante, ma anche più pratica, con un nuovo vano portaoggetti chiuso che comprende i porta bicchieri, due prese USB e la presa jack a destra della leva del cambio. La leva a comando elettrico, e-shifter (priva di cavo meccanico), consente di liberare spazio sotto la consolle e di introdurre un nuovo vano per smartphone con funzione di ricarica a induzione.

Nuovo Espace è dotato del sistema Renault Easy Connect in cui sono riunite molteplici applicazioni come MY Renault che permette di interagire con l’auto da remoto, proponendo in particolare la localizzazione del veicolo, la navigazione door-to-door con l’invio del percorso all’auto, ma anche, a lungo termine, la chiusura e apertura delle porte, l’accensione dei fari e l’azionamento del clacson da remoto. Il sistema multimediale Renault Easy Link dispone di una nuovissima interfaccia fluida e personalizzabile, simile a quella degli smartphone. Il display verticale da 9,3”, leggermente orientato verso il conducente, ingrandisce la plancia e conferisce maggiore modernità all’abitacolo. Renault Easy Link comprende radio, sistema multimediale, telefonia con compatibilità Android Auto ed Apple CarPlay, ma anche navigatore con ricerca di indirizzi su Google, prezzo del carburante ed informazioni sul traffico in tempo reale.

Nuovo Renault Espace: paloma d’ordine comfort

Disponibile nelle versioni a 5 o 7 posti, nuovo Espace rivendica un comfort da Business Class per consentire ai suoi occupanti di viaggiare nelle migliori condizioni. I sedili anteriori mantengono la forma avvolgente mentre, nella seconda fila, tre sedili singoli sono previsti per accogliere i passeggeri nelle stesse condizioni. Nella terza fila, i sedili pensati per accogliere due passeggeri supplementari sono a scomparsa, richiudibili nel pianale, e consentono di liberare spazio di carico piatto. Il volume di carico può così raggiungere i 2101 litri. Partner di Renault da oltre un decennio, Bose ha perfezionato il suo sistema audio premium per offrire un’esperienza di ascolto più impattante e più nitida indipendentemente dal posto che si occupa nel veicolo.

Con 12 altoparlanti ancora più potenti, offre un suono a 3 vie simile a quello di un impianto stereo domestico alto di gamma. Sono ormai disponibili ben 5 ambienti sonori che consentono di adattarsi ai vari tipi di ascolto e al numero dei passeggeri. Nuovo Espace ha una dotazione di livello altissimo anche per quanto riguarda i dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) avanzati di ultima generazione che giungono fino alla guida autonoma di livello 2. Tra questi possiamo citare l’Highway and Traffic Jam Companion, Cruise Control Adattivo (dotato di Stop & Go), l’Easy Park Assist, la frenata di emergenza attiva AEBS, il Lane Departure Warning e il Lane Keeping Assist.

Nuovo Renault Espace: una monovolume dalle alte prestazioni

Nuovo Espace può contare sulle ultime generazioni di motori benzina e Diesel della gamma Renault conformi alle norme WLTP, che non solo esaltano le performance e il piacere di guida, ma favoriscono anche la riduzione delle emissioni grazie alle ultime tecnologie di cui sono dotati.Focalizzato sulla performance e sul piacere di guida Messo a punto dagli ingegneri di Renault e Renault Sport e utilizzato per l’Alpine A110, il TCe 225 EDC FAP è un motore 4 cilindri benzina 1.8 turbo a iniezione diretta. È abbinato a una trasmissione automatica a doppia frizione EDC 7 rapporti, reattiva in ogni circostanza.

Dotato di turbocompressore twin-scroll e di sistema di distribuzione a fasatura variabile a 3 posizioni, questo motore eroga una potenza di 225 cv e una coppia elevata a tutti i regimi, favorendo performance e piacere di guida. Nuovo Espace propone due motorizzazioni 2.0 Blue dCi alto di gamma, prodotte in Francia nello stabilimento Renault di Cléon in Normandia. Sono abbinate a una trasmissione automatica a doppia frizione EDC 6 rapporti.