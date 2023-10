Nuova Subaru BRZ Touge 峠: motore e prestazioni della nuova versione speciale

Subaru annuncia il debutto in Italia della nuova Subaru BRZ Touge 峠 in versione speciale, che sarà proposta in sole 60 unità nel Bel Paese. Ogni esemplare sarà unico.

La nuova Subaru BRZ Touge 峠 emerge come l’ultimo gioiello del brand giapponese, un vero e proprio tributo all’arte della guida. Nata da una lunga tradizione di eccellenza sportiva, questa vettura si distingue non solo per la sua estetica raffinata, ma anche per le sensazioni al volante che offre.

Forte delle sue radici, Subaru ha sviluppato la nuova BRZ Touge 峠 mantenendo le prerogative di sempre: un motore boxer distintivo, la trazione posteriore e una maneggevolezza impeccabile. Eppure, anche con queste caratteristiche intramontabili, il costruttore nipponico ha voluto offrire qualcosa di ancora più speciale, potenziando le prestazioni e rinfrescando il design per una bellezza sportiva ineguagliabile.

La nuova edizione limitata della BRZ è disponibile in un’esclusiva serie di soli 60 esemplari per l’Italia, portando con sé una storia profondamente radicata nella cultura automobilistica giapponese. Il termine Touge 峠 (pronunciato “Toghè”) fa riferimento ai passi di montagna e all’arte della guida in tali percorsi. Nato come sfida tra piloti nelle aspre montagne giapponesi negli anni ‘80, ha trascinato con sé una tradizione, un’arte e un’abilità.

Tuttavia, nel tempo, il significato di Touge ha assunto una connotazione ancor più profonda, trasformandosi in una filosofia di vita. Non più solo una sfida tecnica, ma una celebrazione del puro piacere della guida. Una visione in cui l’appassionato si fonde con la sua vettura, vivendo ogni singolo momento sulle strade, ogni curva, ogni accelerazione, ogni cambio di marcia, con un’intensità e una passione impareggiabili.

Dispone di uno scarico sportivo firmato Supersprint

Partendo dai cerchi progettati in Italia, sono da 18” e firmati OZ Racing Ultraleggera. Non sono solo leggeri (con un peso di 8,7 kg), ma hanno anche un design distintivo a sei doppie razze. Il colore Oro si combina perfettamente con la vernice Blue Pearl della nuova BRZ Touge 峠.

E non è tutto. I dettagli contano, e il costruttore nipponico lo sa. Il coprimozzo standard viene sostituito da uno personalizzato, che mette in primo piano l’ideogramma giapponese Touge 峠, esaltando ulteriormente l’unicità di questa edizione.

Un altro elemento che conferma l’attenzione del brand giapponese ai dettagli è il terminale di scarico, sviluppato in collaborazione con Supersprint – leader nella produzione di scarichi sportivi. L’incisione laser della special edition è una chicca che appassionati e collezionisti apprezzeranno sicuramente.

L’estetica della vettura, già notevolmente avanzata rispetto al modello precedente, si arricchisce ulteriormente grazie agli accessori STI. Direttamente dal Giappone, elementi come l’Under Spoiler anteriore, laterale e posteriore aggiungono un tocco di raffinatezza.

Gli accessori Subaru, che includono inserti feritoie laterali, diffusore posteriore, spoiler posteriore e tappeti in velluto, completano il pacchetto estetico, rendendo questa edizione limitata una vera opera d’arte su quattro ruote. Per garantire l’esclusività di ogni auto, ogni battitacco presenta il nome della versione e il numero identificativo, un segno tangibile della cura e dell’attenzione di Subaru.

Il motore

Il cuore di questa vettura è il motore D-4S aspirato da 2.4 litri, capace di erogare 234 CV di potenza a 7000 g/min e 250 Nm di coppia massima a 3700 g/min. La sua capacità di passare da 0 a 100 km/h in soli 6,3 secondi la rende il modello più rapido tra quelli offerti dalla casa automobilistica nipponica.

Gli ingegneri Subaru hanno approfonditamente analizzato e perfezionato le dimensioni della BRZ. Con un aumento di 25 mm nella lunghezza, un passo esteso di 5 mm, una diminuzione dell’altezza di 15 mm e una carreggiata posteriore ampliata, il risultato è un centro di gravità abbassato di 4 mm. Questa precisione geometrica migliora notevolmente la guidabilità dell’auto.

Rapporto peso/potenza e aerodinamica

Nonostante un motore più grande e i miglioramenti nella sicurezza, il produttore giapponese ha utilizzato materiali avanzati per ottimizzare il peso, assicurando un rapporto peso/potenza superiore.

A livello aerodinamico, la nuova BRZ Touge 峠 controlla perfettamente i flussi d’aria, garantendo stabilità e riducendo l’influenza delle turbolenze in fase di guida veloce.

Particolare attenzione è stata dedicata alla rigidità del telaio. Oltre a potenziare la struttura generale, i punti di montaggio della scatola dello sterzo e del telaio sono stati rafforzati. Questo si traduce in una risposta dello sterzo precisa e in un’esperienza di guida migliorata.

Manovrabilità di alto livello

La Subaru BRZ Touge 峠 promette manovrabilità di alto livello. Con uno sterzo reattivo e una rigidità elevata, il veicolo risponde prontamente alle esigenze del conducente, in particolare nelle curve. La potenza viene trasferita alle ruote in modo efficiente, permettendo un’aderenza ottimale all’asfalto.

Al di là delle performance, il marchio asiatico non ha tralasciato alcun dettaglio. La BRZ Touge 峠 offre infatti fari a LED autolivellanti, sedili sportivi in pelle e Ultrasuede, avanzato impianto audio con display da 8 pollici e sei altoparlanti e funzionalità di sicurezza come il Subaru Rear Vehicle Detection e la retrocamera.