Renault apre gli ordini di Clio Hybrid e Captur Plug-In Hybrid

Clio E-Tech Hybrid 140 è la prima full hybrid del Gruppo Renault ed è in grado di offrire fino all’80% della guida in città in modalità 100% elettrica. Renaul Captur Plug-In Hybrid unisce un motore a benzina da 1,6 litri a un motore elettrico che insieme producono una potenza di sistema di 160 CV

Renault ha annunciato l’apertura degli ordini delle nuove Clio Hybrid e Captur Plug-In Hybrid, ora disponibili con motorizzazioni ibride E-Tech, a partire dal prezzo rispettivamente di 21.950 euro e da 32.950 euro.

Clio Hybrid e Captur Plug-In Hybrid: Renault si fa in due

Con Clio Hybrid e Captur Plug-In Hybrid, Renault compie un deciso passo in avanti nel settore delle auto green. Entrambe le vetture arrivano sul mercato sfoderando con orgoglio la sigla E-Tech che racchiude la visione del mondo ibrido del brand francese. Renault propone una motorizzazione ibrida E-Tech composta da una batteria, un motore termico, due motori elettrici e l’innovativa trasmissione multimode con innesto a denti, priva di frizione che consente di ottimizzare le prestazioni del motore termico e delle due unità elettriche. Clio E-Tech Hybrid 140 è la prima full hybrid del Gruppo Renault ed è in grado di offrire fino all’80% della guida in città in modalità 100% elettrica, con una drastica riduzione dei consumi. Clio E-Tech Hybrid è proposta in tre versioni: Zen, Initiale Paris e Intens che ha anche il sistema Easy Link con schermo da 9,3″ e il caricatore dello smartphone a induzione.

Renaul Captur Plug-In Hybrid segna l’arrivo della Casa della losanga nel segmento delle vetture ibride ricaricabili. L’auto unisce un motore a benzina da 1,6 litri a un motore elettrico che insieme producono una potenza di sistema di 160 CV. La batteria ha una capacità di 9,8 kWh che tradotto significa un’autonomia fino a 50 km nel ciclo misto per una velocità massima di 135 km/h. Nuova Renault Captur E-Tech Plug-In Hybrid è in vendita a un prezzo di 32.950 euro nell’allestimento Intens che sale fino a 36.950 euro nell’esclusiva versione Initiale Paris.