Renault Clio: il restyling 2023 al debutto in aprile, ecco le novità

La Renault Clio si avvicina al suo restyling di metà carriera, che la renderà completamente nuova dal punto di vista estetico

La quinta generazione della Renault Clio si appresta ad andare incontro al suo restyling di metà carriera: verrà presentato nelle prossime settimane, ma nel frattempo possiamo già darvi qualche anticipazione anche grazie a una foto-spia scattata da un appassionato a Valencia, in Spagna, nel quale la protagonista è stata proprio la Nuova Clio 2023. Ciò che cambierà è sostanzialmente il frontale, più scolpito e muscoloso e drasticamente rivisto nei gruppi ottici – resi più sottili nella parte superiore e a forma di “zanna” in quella inferiore (riprendendo un po’ lo stile delle ultime Peugeot).

Per il momento, invece, non sappiamo nulla su come cambierà il posteriore oppure altri dettagli della carrozzeria. La Nuova Renault Clio 2023, in ogni caso, andrà ad affiancare in gamma la prossima R5 EV, distinguendosi per i destinatari di utilizzo che preferiscono ancora le motorizzazioni endotermiche e rimanendo tutto sommato su un’impostazione classica, caratterizzata da propulsori benzina (65 e 90 cavalli), diesel (100 cavalli), GPL e dalla powertrain E-Tech da 143 CV.

Rimarrà tradizionale anche l’impostazione dell’abitacolo, sempre imperniato attorno al digital cockpit e all’infotainment centrale da 7″ o 9,3”: le differenze, in questo caso, con la generazione attuale saranno un aggiornamento del software di bordo e un incremento delle funzionalità ADAS per la guida assistita di Livello 2. Per tutti gli altri dettagli, non ci resta che attendere la metà di aprile per la presentazione ufficiale.