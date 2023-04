Nuova Renault Clio 2024: motori, design, allestimenti e abitacolo

La nuova Renault Clio porta con sé diverse novità interessanti con l'arrivo dell'ultimo restyling, tra cui la nuova motorizzazione E-Tech Full Hybrid da 145 CV.

Renault ha presentato ufficialmente il nuovo restyling della Renault Clio, che compie un ulteriore passo in avanti proponendo un nuovo stile e un nuovo frontale ancora più incisivi. Inoltre, sotto il cofano è presente il motore E-Tech Full Hybrid che promette un piacere di guida alla portata di tutti con 145 CV di potenza e fino a 93 g/km di emissioni di CO2.

Progettata seguendo il nuovo design della casa automobilistica francese incentrata sulle persone e sulla tecnologia, la Clio 2024 propone il nuovo logo del brand al centro di un frontale completamente rivisitato. Nell’abitacolo abbiamo nuove sellerie e nuovi biomateriali che rendono questo modello un veicolo contemporaneo.

Il frontale è stato completamente rivisto con volumi scolpiti e linee tese e sfaccettate che gli conferiscono un look moderno e dinamico. Troviamo una calandra a scacchiera più ampia che dona un carattere più forte sportivo.

L’effetto sfumato aggiunge profondità e tecnicità grazie a tinte scure del logo abbinate a quelle più chiare delle estremità. Negli allestimenti Tecno ed Esprit Alpine, la parte inferiore della calandra prevede una lama aerodinamica che trae ispirazione direttamente dal motorsport. Abbiamo poi una nuova firma luminosa.

Tutti gli allestimenti propongono fari anteriori Full LED

La nuova Renault Clio è il primo veicolo di serie della Nouvelle Vogue di Renault ad avere la nuova visual identity che trae ispirazione dal logo, con DRL a LED verticali a forma di mezza losanga che accentuano il carattere brioso e vivace del frontale.

I fari anteriori Full LED comunicano precisione e tecnicità, conferendo alla vettura uno sguardo più acuto e tagliente. Sono costituiti da fino a cinque moduli di fasci luminosi high-tech contro i tre precedenti.

Anche il posteriore è stato rinnovato in quanto abbiamo prese d’aria aerodinamiche e una parte inferiore in nero opaco per i primi allestimenti, in nero lucido nella versione Tecno e in Grigio Scisto Opaco nella Esprit Alpine.

Sono inoltre disponibili sei diversi diffusori con o senza terminali di scarico per le versioni ibride e in base all’allestimento scelto. I fanali ora incorporano lenti trasparenti di cristallo che permettono di vedere l’interno.

La Renault Clio 2024 è disponibile in sette diverse colorazioni chiamate Bianco Ghiaccio, Nero Etoilé, Grigio Scisto, Blu Iron, Rosso Passion, Orange Valencia e il nuovo Grigio Aviation a tre strati con look opaco ed effetto perlato.

Lateralmente spiccano dei nuovi cerchi distintivi con diametro fino a 17”. Per i vari allestimenti è disponibile una selezione di pack e optional, tra cui cerchi in lega in quattro diversi design. L’allestimento Tecno, ad esempio, propone cerchi in lega da 16” diamantati black con al centro il nuovo logo di Renault in alluminio spazzolato. Nonostante le varie modifiche apportate, la nuova Clio mantiene le sue proporzioni di 4053 mm di lunghezza, 1988 mm di larghezza e 1439 mm di altezza.

L’abitacolo

Arrivando all’abitacolo, abbiamo materiali più nobili, sostenibili e di alta qualità. Sedili, pannelli delle portiere e plancia dell’allestimento Tecno sono costituiti da un tessuto sostenibile chiamato Tencel, costituito per il 60% da fibre di origine biologica a base di cellulosa di legno.

Inoltre, non c’è pelle in quanto è stata sostituita da tessuto TEP costituito da fibre di origine biologica e fibre di poliestere. I nuovi sedili sono eleganti e sportivi e vantano una forma avvolgente e una schiuma spessa, con un poggiatesta ergonomico, raffinato ed elegante. La nuova Renault Clio Esprit Alpine, ad esempio, prevede dei sedili specifici.

Il cruscotto più moderno vanta un nuovo display senza cornice da 7 o 10 pollici (in base alla versione scelta). In Italia, la nuova Clio dispone del sistema di infotainment Easy Link su tutti gli allestimenti. Poi abbiamo il logo Nouvel’R sul volante che conferisce all’abitacolo un ulteriore tocco di eleganza.

Per quanto riguarda la sicurezza a bordo, la vettura dispone di 20 sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) che si suddividono in tre categorie: Guida, Parcheggio e Sicurezza. Tra questi spiccano l’Highway and Traffic Jam Companion, la telecamera a 360° e la frenata attiva di emergenza con rilevamento di ciclisti e pedoni.

Tra le altre caratteristiche presenti a bordo spiccano il climatizzatore automatico, il caricatore wireless per smartphone compatibili, il sedile anteriore del passeggero regolabile in altezza, il bracciolo centrale, un vano bagagli con capacità fino a 391 litri e la tecnologia Multi-Sense.

I motori disponibili

Parlando di motorizzazioni, la punta di diamante tecnologica è senza dubbio il motore E-Tech Full Hybrid da 145 CV. Questo prevede due motori elettrici (un e-motor da 36 kW e uno starter ad alta tensione HSG da 18 kW) e un quattro cilindri a benzina da 1.6 litri da 94 CV.

Accanto troviamo un cambio intelligente multimode con innesto a denti senza frizione e una batteria da 1,2 kWh. La trasmissione prevede 4 marce per il motore benzina e 2 per quello elettrico principale.

Secondo quanto affermato dal marchio francese, questo propulsore offre fino a 14 combinazioni di funzionamento tra powertrain a combustione interna e unità elettrica. L’avviamento avviene sempre in elettrico ed è possibile circolare in città fino all’80% del tempo in modalità full electric, con un risparmio sui consumi che arriva fino al 40% rispetto ai tradizionali motori termici a benzina nel ciclo urbano.

Oltre al motore E-Tech, la Renault Clio 2024 viene proposta con il motore TCe 100 GPL a tre cilindri turbo con coppia massima di 170 Nm a partire da 2000 g/min. Con i due serbatoi separati pieni, il veicolo offre un’autonomia complessiva superiore a 1000 km.

Proseguendo, abbiamo la motorizzazione turbo benzina TCe 90 a tre cilindri da 90 CV e 160 Nm, abbinata a una trasmissione manuale a 6 rapporti e il motore aspirato a tre cilindri SCe 65 da 1 litro da 65 CV e 95 Nm con cambio manuale a 5 velocità. Infine, la nuova Clio viene offerta anche con il motore diesel Blue dCi 100 da 100 CV e 260 Nm con trasmissione manuale a 6 rapporti