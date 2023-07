Nuovo Renault Arkana: il SUV coupé si aggiorna per rimanere al passo coi tempi

Il Renault Arkana ha ricevuto un restyling che introduce diverse novità interessanti, tra cui una gamma composta da tre allestimenti (incluso il più sportivo Esprit Alpine).

Renault ha presentato nelle scorse ore il nuovo restyling del Renault Arkana, che unisce fluidità e robustezza e porta al debutto la nuova identità del marchio francese. Nella calandra troviamo il logo Renault Nouvel’R, al centro della fascia in nero lucido che collega i fari.

Il nuovo logo funge da base per il nuovo tema della griglia frontale, basato sulla ripetizione delle losanghe in modo destrutturato, riprendendo la losanga centrale. Le linee laterali delle singole losanghe spiccano a livello visivo grazie a un effetto 3D.

Tre allestimenti disponibili

In base all’allestimento scelto (tra Evolution, Techno ed Esprit Alpine), le righe sono in nero, cromo satinato o cromo nero. In aggiunta, i designer di Renault hanno modificato l’orientamento verticale della decorazione della griglia e ora è più coerente con quella presente nella parte inferiore del paraurti.

Le varianti Techno ed Esprit Alpine dispongono di una lama aerodinamica che arricchisce il paraurti ed è in tinta con la carrozzeria oppure in grigio satinato. Sul retro, il logo Renault è sempre in cromo nero come quello anteriore mentre i fanali sono stati sottoposti a un trattamento del cristallo leggermente fumé per conferire maggiore modernità.

La cromatura degli elementi decorativi è stata rimpiazzata da nero, nero satinato o nero lucido a seconda dell’allestimento scelto.

C’è anche la versione sportiva Esprit Alpine

Come già anticipato, anche il nuovo Renault Arkana è disponibile nella variante Esprit Alpine, che si posiziona al vertice della gamma. Tra le caratteristiche dedicate troviamo nuovi cerchi da 19”, nuovo spoiler posteriore, sedili in Eco Tep e similpelle, cinture di sicurezza con due strisce blu e vari inserti in blu, bianco e rosso su pannelli delle portiere, volante e parte della plancia di fronte al passeggero anteriore.

Indipendentemente dal motore scelto, il Renault Arkana Esprit Alpine vanta un cambio e-shifter senza cavo meccanico. Da notare anche l’introduzione della nuova colorazione blu notturno.

Due motori mild hybrid e uno full hybrid

Arrivando alle motorizzazioni, rimangono invariate. In particolare, abbiamo l’E-Tech Full Hybrid da 145 CV e il benzina mild hybrid da 140 e 160 CV.

Il primo prevede due motori elettrici da 36 e 18 kW e un quattro cilindri a benzina da 1.6 litri da 94 CV, oltre a una trasmissione smart multimode con innesto a denti senza frizione e una batteria da 1,2 kWh.

Questo sistema full hybrid propone fino a 15 possibilità di funzionamento tra il powertrain endotermico e quello elettrico per un rendimento energetico ottimizzato. È possibile circolare fino all’80% del tempo in modalità EV in città e inoltre emette soli 105 g/km di CO2.

Il motore E-Tech Full Hybrid può contare anche sulla funzione e-save che permette di mantenere un minimo livello di ricarica della batteria al 40%.

Alla base del nuovo Renault Arkana troviamo la piattaforma CMF-B che promette grande stabilità nelle curve ad alta velocità, uno sterzo preciso e diretto e un diametro di sterzata di 11,2 metri. Infine, il nuovo restyling del SUV coupé francese sarà ordinabile nel corso di quest’estate.