Nuovo Renault Arkana arriva in Italia con prezzi da 29.750 euro

Il nuovo restyling del Renault Arkana da oggi è disponibile in Italia con una gamma composta da tre allestimenti e due motorizzazioni ibride. Si parte da 29.750 euro.

Lanciato ad ottobre 2020, il Renault Arkana è divenuto rapidamente un punto di riferimento nel mercato italiano, incarnando la filosofia Renaulution del marchio francese. Coniugando design innovativo e robustezza, il nuovo Arkana è pronto a conquistare l’Italia grazie alla sua nuova identità di marca.

Il produttore francese offre il nuovo Arkana in tre diversi allestimenti: Evolution, Techno ed Esprit Alpine. In termini di motorizzazione, si può optare tra l’E-Tech Full Hybrid da 145 CV e il benzina mild hybrid da 140 CV. Il focus di Renault è quello di diversificare l’offerta mantenendo un controllo sui costi di produzione e distribuzione, permettendo così prezzi competitivi.

Gli allestimenti nel dettaglio

Con un prezzo di partenza di 29.750 euro, il nuovo Arkana Evolution è ricco di funzioni avanzate. Il sistema multimediale Easy Link offre di serie la navigazione e supporta sia Android Auto che Apple CarPlay. Inoltre, una serie di sistemi di assistenza alla guida, come l’assistenza alla partenza in salita e la frenata di emergenza attiva, sono inclusi per garantire una guida sicura.

Disponibile a partire da 31.250 euro, la versione Techno si distingue per i suoi cerchi da 18” e la sua estetica più sportiva. Inclusi nel pacchetto sono anche sistemi avanzati come il sensore di angolo morto e un sistema multimediale ancora più sofisticato.

Per chi cerca il massimo in termini di lusso e prestazioni, l’Esprit Alpine è disponibile a partire da 36.150 euro. Questo allestimento offre sedili in pelle TEP scamosciata e una serie di funzioni di guida avanzate, incluse quelle per la guida semi-autonoma.

Design e comfort a bordo

Il nuovo Renault Arkana sfoggia cerchi in lega grigi da 17” e fari anteriori con tecnologia Full LED. All’interno, le comodità come il climatizzatore automatico e le bocchette di aerazione posteriori rendono la vita a bordo molto gradevole.

Non mancano opzioni e pacchetti per personalizzare ulteriormente il modello. Dalla vernice metallizzata ai sensori di parcheggio a 360°, c’è un’opzione per ogni esigenza.

Con una gamma di allestimenti che vanno dal pratico al lussuoso, il nuovo SUV coupé è destinato a catturare l’attenzione di molti automobilisti italiani. Grazie alla sua combinazione di design, sicurezza e tecnologia avanzata, questo veicolo testimonia il savoir-faire di Renault.