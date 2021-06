Rolls-Royce Boat Tail: l’ammiraglia ispirata agli yacht costa 28 milioni di dollari!

La nuova creazione del marchio Rolls-Royce è una super-berlina a due posti ispirata al mondo della nautica, che diventa anche l'auto di serie più costosa del mondo

Rolls-Royce è da sempre il marchio per eccellenza quando si parla di lusso a quattro ruote: in passato abbiamo visto alcuni esempi di qual è il livello di eleganza delle vetture britanniche, tra i quali il SUV Cullinan e le super-berline Ghost e Dawn Silver Bullet… che tuttavia non possono veramente nulla se confrontate con l’ultimo prodigio della tecnica uscito recentemente dagli stabilimenti di Goodwood. Di cosa stiamo parlando? Della bellissima (quanto esagerata) “Boat Tail“, vettura commissionata su misura per un cliente che riprende nel look le caratteristiche tipiche degli yacht di alta classe, diventando di fatto l’auto di serie più costosa mai realizzata da questo brand automobilistico.

Il suo prezzo? Ve lo sveliamo più tardi, altrimenti vi roviniamo la sorpresa della sua scheda tecnica: la nuova Rolls-Royce Boat Tail, in realtà, è l’ultimo esempio (in termini temporali) riferito a una serie di vetture costruite negli anni ’20 e ’30 che portavano in dote, come appena sottolineato, un’estetica molto simile nella loro parte posteriore a quella delle barche di gran lusso, diventando quindi dei veri e propri oggetti del desiderio per i collezionisti.

Entrando più nello specifico, la nuova Rolls-Royce Boat Tail si caratterizza per essere un’ammiraglia dalla carrozzeria lunga 5,9 metri costruita sulla stessa piattaforma della Cullinan, ma dalla quale si differenzia per essere un esemplare unico sia nell’estetica che nella dotazione. Il suo punto di forza, ovviamente, è la lunga coda che trae ispirazione dal mondo della nautica e che contiene al suo interno una “hosting-suite” con tutto il necessario per organizzare un pic-nic con gli amici. Non mancano le posate Christofle, due frigo-bar con lo champagne Armand de Brignac, due sedie in fibra di carbonio e addirittura un ombrellone, che può servire come copertura dal sole assieme alla capote rimovibile per l’abitacolo.

Ogni componente di questa spettacolare vettura, inoltre, è stato rifinito a mano direttamente da Rolls-Royce e ha richiesto uno sviluppo lungo addirittura quattro anni: quello che vedete nelle foto in gallery è il primo di soli tre modelli unici che verranno costruiti secondo le specifiche di singoli clienti, che hanno anche chiesto l’esclusiva secondo la quale non sarà possibile riprodurre in alcun modo il loro personalissimo esemplare.

Tornando alla scheda tecnica, la carrozzeria di questa Rolls-Royce Boat Tail è in alluminio lavorato a mano in tinta azzurro tenue metallizzata, che presenta piccoli cristalli in grado di rendere leggermente cangiante la verniciatura stessa a seconda del grado di inclinazione della luce su di essa. Il design, invece, richiama la Sweptail Coupé del 2017 e denota un frontale possente e muscoloso e delle fiancate lisce e filanti, che danno accesso a un abitacolo sempre rifinito in blu ed impreziosito da rivestimenti in pelle e fibra di carbonio. La plancia è stata realizzata in esclusiva partendo da un foglio bianco e include un quadro strumenti decorato con la tecnica “Guillochè”, la stessa che viene riservata ai gioielli oppure agli orologi di alta classe.

Per quanto riguarda il motore, invece, questa Rolls-Royce Boat Tail ha ereditato il potente V12 da 6,75 Litri a doppio turbo-compressore della Phantom, in grado di sprigionare la bellezza di 570 cavalli. Con tutto questo “ben di Dio”, quindi, quanto sarà costata questa spettacolare vettura? Il proprietario a quanto pare ha staccato un assegno di 20 milioni di sterline, l’equivalente di 28 milioni di dollari e quindi poco più di 23 milioni di Euro. Così facendo ha battuto anche la Bugatti La Voiture Noire, che precedentemente aveva fermato l’asticella a soli 17 milioni di dollari: niente male!