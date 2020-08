Rolls Royce Dawn Silver Bullet, la serie limitata sfila sul Lago di Garda

Elegante e di assoluta classe britannica, è l'ultima roadster realizzata dal marchio inglese: uscirà dalle linee di produzione in soli 50 esemplari e potrà contare su un V12 da 570 cavalli

Quale auto migliore per sfilare con classe sulle rive di uno splendido lago come quello del Garda… se non a bordo di una Rolls Royce? Le vetture prodotte dal marchio britannico sono tra le più curate al mondo, oltre che personalizzate ad-hoc a seconda dei gusti del cliente: tra queste figura sicuramente il modello Dawn a quattro posti, basato sulle linee della Drophead che recentemente è stato rivisto dal Global Center of Luxury Manufacturing Excellence di Goodwood in funzione di una versione scoperta ancora più esclusiva.

Il risultato è la Rolls Royce Dawn Silver Bullet, un’edizione speciale in serie limitata a 50 esemplari che è stata presentata proprio sulle strade che costeggiano il Lago di Garda: si tratta di una roadster a due soli posti caratterizzata dallo speciale Aero Cowling, un elemento con finiture in titanio che funge da “spina dorsale centrale” e chiude lo spazio alle spalle di pilota e passeggero, al fine di esaltare le doti dinamiche di quello che può essere considerato come un “proiettile argenteo” grazie alla tinta ultra metallica della carrozzeria in Silver Brewster.

Anche gli interni sono stati oggetti di una cura a tutti gli effetti maniacale, da vera tradizione Rolls Royce: la plancia può contare su dettagli in fibra di carbonio, mentre la consolle centrale è rivestita in pelle con cuciture a rombi. Per quanto riguarda il motore, invece, la Dawn Silver Bullet mantiene il propulsore V12 che spinge la versione “tradizionale”: si tratta di un’unità turbo-compressa da 6,6 Litri capace di erogare 570 cavalli, che coprono lo scatto 0-100 km/h in 4,9 secondi e permettono di toccare la velocità massima (autolimitata) di 250 km/h, sicuramente sufficienti per godersi al meglio l’esclusività da modello top di gamma firmato Rolls Royce.