Rolls-Royce Spectre: quasi conclusi i test dell’elettrica da 585 CV

La prima berlina elettrica del marchio Rolls Royce sarà equipaggiata con una powertrain da 585 CV e 900 Nm di coppia: sarà disponibile da fine anno

Anche Rolls Royce si convertirà presto all’elettrico e lo farà con la super-berlina di lusso Spectre: basata sulla piattaforma modulare già in uso sulla Phantom, questa vettura sarà una vera rivoluzione per il marchio britannico, non solo per le sue caratteristiche tecniche ma anche per il fatto che i collaudi necessari per la sua omologazione stanno richiedendo un impegno davvero mastodontico – visto che tra l’altro sarà pioniera del processo di elettrificazione che porterà Rolls Royce ad avere solo auto elettriche in gamma dal 2030 in poi.

Lunga 5,45 metri, la nuova Rolls Royce Spectre è stata progettata per assicurare il massimo comfort ai suoi occupanti ed è forte di una powertrain full-electric davvero allo stato dell’arte. Nonostante il peso dichiarato di quasi tre tonnellate, il motore da 585 CV e 900 Nm di coppia abbinato al pacco batterie installato sotto il pianale è in grado di assicurare prestazioni di tutto rispetto (0-100 km/h in soli 4,4 secondi) e un’autonomia vicina ai 520 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP. Per assicurarne la massima efficienza, ora i tecnici Rolls Royce entreranno nella fase finale dei collaudi che prevede altri 500.000 km percorsi in ogni tipologia di condizione climatica, e che sarà l’ultimo step prima del lancio previsto per la fine dell’anno.