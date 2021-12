Rolls-Royce Spectre, il marchio inglese si butta sull’elettrico

Rolls-Royce Spectre condividerà piattaforma e powertrain (da circa 6600 CV) con la BMW iX M60. La sua uscita è prevista per la fine del 2023

C’è sempre una prima volta e se parliamo del settore auto, questa prima volta si declina spesso con la decisone di questo o quel brand di puntare su motorizzazioni elettriche. Ora tocca a Rolls-Royce che con la Spectre è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua lunga e prestigiosa storia.

Rolls-Royce Spectre: le caratteristiche

Dopo i tentativi fatti in passato, è la Spectre a segna il debutto di Rolls-Royce nel segmento delle vetture a zero emissioni; questo modello, infatti, sarà il primo 100% elettrico e con la responsabilità, quindi, di dare il via al processo di elettrificazione del brand. Sulle caratteristiche tecniche di Spectre c’è ancora una buona dose di mistero, ma alcuni dettagli sono stati scovati dai colleghi di Autocar. La vettura dovrebbe condividere la piattaforma su cui è stata sviluppata BMW iX M60 e con tutta probabilità anche il propulsore che sarà la stessa powertrain che prevede un doppio motore elettrico e trazione integrale in grado di erogare una potenza massima di sistema di circa 600 CV.

Discorso diverso, invece per gli interni, che saranno personalizzati così come i principali tratti esterni. Per quanto riguarda le prestazioni, il termine di paragone è per forza di cosa la BMW iX e il suo scatto da 0 a 100 km/h xche avviene in circa 4 secondi: Spectre, grazie alle sue linee maggiormente aerodinamiche promette di fare ancora meglio. Spectre verrà, ora, sottoposta a dei veri stress test per quanto riguarda la tenuta del motore e solo in seguito verrà messa in produzione. L’obiettivo di Rolls-Royce è di averla pronta per la fine del 2023.