Seat Arona 2021: il SUV compatto si aggiorna con l’1.5 TSI da 150 cavalli

Il MY 2021 della Seat Arona porta con sè tante novità, soprattutto in fatto di motorizzazioni: in arrivo la versione sportiva 1.5 TSI assieme alle due entry-level a benzina 1.0 TSI e 1.0 ecoTSI da 95 e 110 cavalli

Tempo di rinnovamento anche per Seat Arona, il SUV compatto del marchio spagnolo (oggi parte del Gruppo Volkswagen) che, per il 2021, metterà a disposizione tre nuove motorizzazioni capaci di soddisfare anche i palati più esigenti. Al top della gamma sarà introdotta la versione 1.5 TSI da 150 cavalli in allestimento FR, mentre per la “porta d’accesso” i clienti troveranno l’inedito propulsore 1.0 ecoTSI da 110 cavalli e il già collaudato 1.0 TSI da 95 cavalli, al ritorno in gamma dopo il suo debutto nel 2017. Il nuovo Model Year, inoltre, porterà una dotazione di serie più ricca e diversi pacchetti optional, rivolti a un maggior comfort così come a una migliore funzionalità del sistema infotainment a bordo… senza dimenticare il fattore “eleganza” per carrozzeria e interni. Ma andiamo con ordine.

SEAT ARONA 2021: LA SPORTIVITÀ FATTA SUV

Il piatto forte della nuova Seat Arona 2021 è rappresentato sicuramente dalla sua versione più sportiva, vale a dire quella equipaggiata con propulsore a benzina 1.5 TSI da 150 cavalli e 250 Nm di coppia massima. Un’unità provvista del cambio automatico a doppia frizione DSG e della tecnologia di disattivazione dei cilindri, che di fatto “zittisce” due dei quattro cuori pulsanti del motore quando il loro funzionamento non è strettamente necessario alle condizioni di marcia su strada (a patto di viaggiare a meno di 130 km/h e con un regime di rotazione compreso tra 1.300 e 3.200 giri/min).

Questo “taglio di corrente” contribuisce al miglioramento dei consumi nel ciclo di utilizzo WLTP, che si assestano sui 6,0 – 6,7 L / 100 km, e delle emissioni di CO2 con valori pari a 137-152 g/km (114-115 g/km nel ciclo NEDC) senza tuttavia andare a condizionare le prestazioni generali della vettura. In tale configurazione la Arona 2021, infatti, raggiunge la velocità massima di 210 km/h e riesce a staccare lo 0-100 in soli 8,2 secondi.

SEAT ARONA 2021: ENTRY-LEVEL DI TUTTO RISPETTO

Al fianco del potente 1.5 TSI, la nuova Seat Arona 2021 arricchisce la propria gamma di motorizzazioni con due altre unità a benzina, destinate però alla fascia d’accesso della clientela spagnola. La prima novità è rappresentata dall’inedito 1.0 ecoTSI da 110 cavalli, che di fatto va a sostituire il precedente da 115 cavalli apportando significativi miglioramenti in fatto di consumi ed emissioni durante l’utilizzo su strada.

Abbinabile al cambio manuale a sei marce oppure a quello automatico DSG a sette rapporti, questo propulsore si può fregiare di un consumo nel ciclo WLTP pari a 5,8 – 6,6 L / 100 km e di un valore di emissioni di CO2 che si assesta sul valore di 131-149 g/km, che scende ulteriormente a quota 109-112 g/km se si prende in considerazione l’omologazione NEDC. Valori assolutamente da non sottovalutare, soprattutto per il fatto che si tratta di un’unità particolarmente compatta da solo 1000cc di cilindrata: nella stessa configurazione, inoltre, Seat ha reintrodotto in gamma il classico 1.0 TSI da 95 cavalli, ora equiparato ai suoi fratelli per quanto riguarda la normativa Euro 6d.

SEAT ARONA 2021: DOTAZIONI E PACCHETTI OPTIONAL PER TUTTI

Oltre alle nuove motorizzazioni, la nuova Seat Arona 2021 si aggiorna anche in fatto di tecnologia a bordo: sul Model Year 2021, infatti, il brand spagnolo ha introdotto la tecnologia Seat Connect, che mette a disposizione l’accesso da remoto per gli allestimenti Reference e Style (quest’ultimo provvisto anche di Seat Full Link e prese USB Type C) e l’infotainment online per quelli top di gamma Xcellence e FR.

Ma non è tutto: sulla nuova Arona 2021 è possibile installare anche diversi pacchetti a richiesta, tra i quali citiamo il Comfort Pack per l’allestimento Reference (con fendinebbia e sensori di parcheggio posteriori), il Navigation Pack per l’allestimento Style (con navigatore satellitare, schermo touchscreen da 8” sulla plancia e Bluetooth a comandi vocali) e il Safe Drive Pack, disponibile per gli allestimenti Style, Xcellence e FR con all’interno l’Adaptive Cruise Control, il Blind Spot Detection e il Rear Traffic Alert.

Per gli allestimenti al top della gamma, vale a dire Xcellence e FR, saranno disponibili anche altri pacchetti aggiuntivi in esclusiva: il primo è l’Xcellence Pack, che include cerchi in lega da 17” Dynamic 2 Grey Machined, gruppi ottici a tecnologia full LED, Vision Pack con sensori di parcheggio anteriori, Park Assist e videocamera posteriore. A seguire troviamo l’FR Pack, con cerchi da 18” Performance Black Machined e fari full LED, l’FR Pack Beats, che include la dotazione precedente assieme al sistema BeatsAudio Sound System, e il Red Pack, contraddistinto da cinture di sicurezza bordate di rosso, pinze freno in tinta e sospensioni Dual Ride.

SEAT ARONA 2021: PREZZI E VERSIONI

Per concludere, vi diamo una panoramica su quelli che sono i prezzi del nuovo listino della Seat Arona 2021: la versione più sportiva con motore 1.5 TSI da 150 cavalli e allestimento FR sarà disponibile da 25.750 Euro, mentre l’inedita entry-level con propulsore 1.0 ecoTSI da 110 cavalli sarà proposta rispettivamente da 20.950 e da 22.450 Euro a seconda della tipologia di cambio installato a bordo (manuale a sei marce o automatico DSG a sette rapporti).

Per quanto riguarda il ritorno dell’1.0 TSI da 95 cavalli con omologazione Euro 6d, la Seat Arona sarà invece lanciata con un prezzo a partire da 18.500 Euro. In ogni caso, grazie alla formula “Senza impegno” introdotta qualche mese fa, il SUV compatto della Seat potrà essere acquistato anche senza anticipo con un finanziamento della durata di 36 mesi, che permetterà la restituzione della vettura in qualsiasi momento.