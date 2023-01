La Tesla Model 3 più assurda di sempre? Eccola in versione carro funebre!

Costruita dalla olandese Derks, questa Model 3 ha una carrozzeria allungata fino a 5,56 metri e assicura un'autonomia fino a 375 km

Dopo la versione carro armato, ecco un’altra bizzarra trasformazione della Tesla Model 3: l’elettrica di Palo Alto, stavolta, si è prestata come base di partenza per diventare un carro funebre, costruito dalla olandese Derks Uitvaartmobiliteit che ne ha modificato non solo la carrozzeria ma anche tutta la zona interna del posteriore – ora più specifico al fine di assolvere la sua particolare funzione.

Denominata Tesla Hearse 3, offre una lunghezza massima di 5,56 metri (quasi 90 cm in più rispetto all’originale) nella quale è presente l’area illuminata per la bara, divisa dalla zona dell’abitacolo da una parete divisoria e provvista di diverse finestre ad azionamento elettrico per mantenere la giusta privacy a seconda delle circostanze. Alcune componenti, come l’anteriore, sono state mantenute originali, mentre tra gli optional figurano il tettuccio vetrato, i vani portaoggetti aggiuntivi, una cassettiera sotto il pavimento del veicolo e delle fioriere estensibili in acciaio inossidabile. Per quanto riguarda la powertrain, la Tesla Hearse 3 in versione “carro funebre” utilizza una powertrain a singolo motore elettrico sull’asse posteriore da 306 CV in abbinamento a un pacco batterie da 53 kWh, che ora con tutte le modifiche introdotte riduce l’autonomia massima da circa 500 km a soli 375.