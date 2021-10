Tesla Model 3 batte Volkswagen Golf: a settembre è al top delle vendite in Europa!

Per la prima volta un'auto elettrica non europea domina le classifiche di vendita nel Vecchio Continente: a settembre sono state immatricolate ben 24.591 unità di Tesla Model 3!

Non solo è l’auto elettrica più efficiente al mondo… ma a settembre è diventata anche la più venduta in assoluto in Europa, scalzando dal suo trono la “regina” Volkswagen Golf: secondo i dati registrati da Jato Dynamics, infatti, la Tesla Model 3 ha vissuto un mese di settembre parecchio prolifico dal momento che nel Vecchio Continente ha registrato ben 24.591 immatricolazioni, con le quali ha conquistato una quota di mercato pari al 2,6%.

Si tratta di un risultato di valenza storica per la Casa di Palo Alto, che non solo piazza la sua Model 3 al top delle vendite di categoria ma anche in quello della classifica assoluta, dove batte la Renault Clio (18.264 unità), la Dacia Sandero (17.988 unità) e la già citata Golf (“solo” 17.507 esemplari). Osservando bene i dati, inoltre, si può capire che le vendite della Model 3 nel mese di settembre 2021 sono aumentate del 58% rispetto allo stesso mese del 2020 e del 42% rispetto a quello del 2019, confermandosi l’unica in costante trend positivo rispetto alla concorrenza.

Tra le BEV (le elettriche “pure”) il dominio Tesla è confermato poi dalla presenza in seconda posizione della più grande Model Y, che in Europa è arrivata proprio quest’anno: sue sono 8.926 immatricolazioni, grazie alle quali ha battuto sul filo di lana l’avversaria Volkswagen ID.3 (terza con 8.302 unità). Un gran bel dato incoraggiante per Elon Musk, nonostante l’ancora presente crisi dei chip che ha influenzato le vendite globali nell’automotive facendo segnare un -25% rispetto al mese di agosto con un totale di 964.800 nuove unità su strada.