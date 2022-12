Tesla Model 3: il restyling debutta a fine 2023

Il primo, vero, facelift della Model 3 introdurrà un lieve aggiornamento dell'estetica e un più sostanzioso update dell'abitacolo in stile "Model S"

Uno dei modelli di maggior successo del marchio Tesla, la Model 3, è pronta al primo restyling della sua carriera: stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa britannica Reuters, infatti, la Casa di Palo Alto sarebbe al lavoro sul cosiddetto “progetto Highland“, il quale ha l’obiettivo di semplificare la produzione di questa vettura riducendone i costi di assemblaggio attraverso l’eliminazione di alcune componenti e la contestuale introduzione di un aggiornamento sia a livello estetico che alla tecnologia di bordo.

Secondo il progetto Highland, la Nuova Tesla Model 3 erediterà alcuni elementi dalla Model S tra cui un’estetica leggermente rivista in modo da essere più attraente e un abitacolo più al passo con i tempi, che potrebbe regalare ai suoi nuovi clienti uno schermo del sistema infotainment rinnovato (fino a 17” di diagonale), un nuovo display per i passeggeri posteriori, una nuova strumentazione digitale e anche il volante “Yoke” in stile aeronautico. Probabile anche un update alla powertrain per una maggiore autonomia con la singola ricarica… ma per tutte le conferme del caso dovremo attendere almeno il terzo trimestre del 2023, quando la Nuova Model 3 sarà ufficialmente presentata al pubblico.