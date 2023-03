Tesla Model 3 ora disponibile da 36.490 Euro con gli incentivi!

Con gli Ecoincentivi la Tesla Model 3 può essere portata a casa con un prezzo di 36.490 Euro

Da oggi finalmente Tesla ha effettuato un importante taglio ai prezzi della gamma Model 3: la berlina 100% elettrica prodotta a Palo Alto accede agli Ecoincentivi 2023 destinati alle autovetture a batterie, facendo scendere il listino del modello con trazione posteriore da 41.490 Euro di 3.000 Euro che possono diventare addirittura 5.000 se si opta per la formula rottamazione di un vecchio veicolo inquinante che risponda alle omologazioni da Euro 0 ad Euro 4. In questo modo il prezzo finale può scendere fino a 36.490 Euro.

La versione presa in considerazione in questo caso è la Tesla Model 3 Rear Wheel Drive, il cui equipaggiamento è però limitato ai cerchi da 18” e alle due varianti di tonalità Bianco Perla e Nero Pastello, le uniche che permettono di rientrare all’interno della fascia prevista per ottenere l’agevolazione dell’Ecobonus 2023 (tetto massimo di 35.000 Euro + IVA). Si tratta quindi della dotazione di serie base, che include esclusivamente la pompa di calore per migliorare l’efficienza delle batterie, il pacchetto standard dell’Autopilot e l’integrazione con l’app Tesla per la gestione da remoto di alcune funzionalità (ad esempio la climatizzazione). Consegne previste? Entro la fine del mese.