Nuova Tesla Model 3: un salto in avanti in design, autonomia e feature

Ufficiale la nuova Tesla Model 3 nelle versioni RWD e Long Range AWD con autonomia massima di 678 km. Le prime consegne inizieranno ad ottobre in Europa e Medio Oriente.

A distanza di sei anni dalla presentazione ufficiale, Tesla ha svelato nelle scorse ore il tanto atteso restyling della Tesla Model 3, rendendola una delle auto elettriche più attese del momento. Conosciuta internamente come Project Highland, la nuova Model 3 propone un look più scolpito, più autonomia con una singola ricarica e una serie di nuove caratteristiche tutte da scoprire.

La Tesla Model 3 2024 fa un passo avanti decisivo in termini di design. Con linee più pulite e definite, i fari e i fanali hanno subito un lifting significativo. Il nuovo design dei cerchi multi-razza e l’aggiunta delle due nuove colorazioni Ultra Red e Stealth Gray elevano ulteriormente l’appeal estetico dell’EV.

Mentre le dimensioni rimangono sostanzialmente invariate, la lunghezza della nuova Model 3 è aumentata di 1 feet, misurando ora 4720 mm.

Fino a 678 km di autonomia con una singola ricarica

Non solo estetica, ma anche le prestazioni sono state oggetto di cambiamento. Tesla ha migliorato l’aerodinamica così da ridurre la resistenza all’aria e il rumore del vento, favorendo così l’incremento dell’autonomia.

Parlando di numeri, l’autonomia stimata nel ciclo WLTP per la variante RWD con cerchi da 18” è di 554 km mentre la versione Long Range raggiunge ben 678 km. Inoltre, la Model 3 2024 offre performance davvero interessanti: 6,1 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h per la variante RWD e 4,4 secondi per la variante LR a trazione integrale.

Le prime consegne partiranno ad ottobre

L’abitacolo della nuova berlina elettrica sembra più un salotto che una cabina di un’auto grazie al suo design avvolgente, caratterizzato da alluminio e tessuto. I vetri acustici e i materiali fonoassorbenti rendono l’abitacolo ancora più silenzioso.

L’offerta tecnologica si arricchisce con un nuovo display posteriore da 8 pollici, che si integra con il sistema di climatizzazione e l’infotainment. Oltre a ciò, la casa automobilistica americana ha spostato i comandi dal montante sulla corona del volante, seguendo l’esempio delle Model S e Model X.

Le consegne della nuova Tesla Model 3 inizieranno verso la fine di ottobre in Europa e Medio Oriente. La produzione è già in corso presso la Gigafactory di Shanghai. Il nuovo restyling si preannuncia essere un veicolo elettrico non solo rivoluzionario, ma anche estremamente competitivo nel suo segmento. Soddisfa le vostre aspettative questo upgrade?