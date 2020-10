Tesla Model 3: ecco il kit sportivo prodotto da Startech

Un nuovo bodykit per un'aerodinamica rifinita, cerchi da 20'' in alluminio, molle sportive ed eleganti interni in Alcantara: ecco le caratteristiche del kit sportivo per la Tesla Model 3

La Model 3 prodotta da Tesla è diventata uno dei modelli di maggior successo nella categoria delle auto elettriche: una coupé elegante e rifinita in ogni minimo dettaglio, che però pecca in fatto di… sportività. Ad ovviare a questo problema ci ha pensato l’azienda tedesca Startech, con la produzione di uno specifico kit aftermarket capace di migliorare in maniera consistente le sue performance aerodinamiche attraverso componenti allo stato dell’arte sviluppati con scan in 3D e con la tecnologia CAD.

Andiamo con ordine: il kit sportivo in questione porta in dote innanzitutto un paraurti anteriore completamente rinnovato, ispirato agli alettoni delle monoposto da Formula 1 con tanto di piccoli spoiler e prese d’aria da vettura termica alle estremità. Sviluppato in polipropilene per un evidente passo in avanti al fine di ridurre la resistenza all’avanzamento, questa nuova fascia garantisce la compatibilità con tutti i sensori elettronici della Tesla Model 3, compresi quelli per la guida semi-autonoma e quelli per il parcheggio.

Passando al retrotreno, il kit sportivo prodotto da Startech introduce un bumper con diffusore integrato e un alettone in tre pezzi che continua nella parte terminale delle fiancate, per un bilanciamento aerodinamico ottimale in ogni condizione di guida. Lateralmente, invece, trovano posto pannelli con design in carbonio per gli specchietti retrovisori, passaruota rivisti e decal specifiche con logo Startech: a richiesta, inoltre, è disponibile un trattamento di rimozione delle superfici cromate, in cui sostituzione vengono proposte finiture in nero per i dettagli dei finestrini e in tinta con la carrozzeria per le maniglie delle portiere.

Un’altra interessante caratteristica di questo kit sportivo è data dalla presenza di cerchi in lega di alluminio da 20 pollici, studiati appositamente per la Tesla Model 3: creati con un disegno a cinque razze sdoppiate, sono rifiniti in nero e presentano un logo centrale ordinabile in tinta argentata, blu, rossa o nera. Questi cerchi possono ospitare gomme dalle misure 245/35 ZR 20 ad alte prestazioni all’anteriore e 285/30 ZR 20 al posteriore, per un’aderenza con l’asfalto aumentata che massimizza il lavoro delle nuove molle sportive installate da Startech per ridurre il baricentro e l’altezza da terra della vettura (di 30mm se equipaggiata con trazione integrale e di 40mm con trazione posteriore).

Il kit dell’azienda tedesca completa la trasformazione sportiva della Tesla Model 3 con diverse opzioni per gli interni: dalle cornici in carbonio per switch e pulsanti sulla plancia al volante sportivo, senza dimenticare la pelle e l’Alcantara in qualsiasi colore e design per i sedili. Il prezzo di tutte queste modifiche? Molto dipende dalle singole scelte del cliente: il paraurti anteriore dal look sportivo, infatti, costa da solo circa 1.300 Euro!