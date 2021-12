Toyota Corolla Cross: il nuovo SUV Full-hybrid arriva in Europa nell’autunno 2022

La Toyota Corolla alza la sua distanza da terra e con forme più muscolose diventa un SUV compatto, che in gamma si posizionerà a metà tra la C-HR e la RAV4

Come accaduto poco tempo fa per la Aygo, il marchio Toyota ha deciso di creare una specifica versione “a ruote alte” anche per un suo altro modello di grande successo, inizialmente previsto per i mercati asiatici ma dall’autunno 2022 in arrivo anche in Europa. Stiamo parlando della nuova Corolla Cross, basata sempre sulla piattaforma GA-C della Corolla “normale” (sia a cinque porte che Touring Sports in formato station-wagon) ma ora con una carrozzeria più massiccia e con una powertrain Full Hybrid di quinta generazione sotto il cofano, a trazione anteriore oppure con quella integrale AWD-i.

Formalmente si pone a metà strada tra il crossover C-HR e l’imponente RAV4, con delle dimensioni che raggiungono i 4,46 metri di lunghezza, 1,82 di larghezza, 1,62 d’altezza e 2,64 metri di passo: la volontà di Toyota è di mettere a disposizione dei clienti un veicolo molto pratico nell’utilizzo quotidiano, con una grande disponibilità di spazio per i passeggeri e con un bagagliaio dalla consistente capacità di carico, che nel caso del modello giapponese tocca i 487 Litri con tutti gli schienali in posizione.

A livello estetico, la nuova Toyota Corolla Cross propone un anteriore dall’ampia mascherina a forma di doppio trapezio e dai gruppi ottici affilati che proseguono lateralmente sulle fiancate, molto sinuose e caratterizzate da massici passaruota tridimensionali dipinti di nero. La forma del tetto è praticamente parallela al pianale e termina con un piccolo spoiler installato sopra il lunotto posteriore, al di sotto del quale è presente il portellone ad azionamento elettrico e un ben evidente paraurti con protezioni specifiche da off-road.

Passando nell’abitacolo, la visibilità garantita da questo SUV è tra le migliori della sua categoria grazie alla seduta del guidatore rialzata e a una plancia pulita ed essenziale (ma anche molto elegante nelle rifiniture), caratterizzata dal digital cockpit su schermo da 12,3” personalizzabile a piacimento nella visualizzazione dei dati di guida in affiancamento al sistema infotainment con display da 10,5” provvisto di tutti i servizi della suite Toyota Smart Connect.

Presenti all’appello, quindi, la compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, i comandi vocali, il navigatore con rilevamento del traffico in tempo reale, gli aggiornamenti over-the-air e l’app MyT con la quale è possibile comandare da remoto alcune funzionalità della vettura – tra cui il lock/unlock delle portiere, la pre-climatizzazione e la geolocalizzazione del veicolo.

La nuova Toyota Corolla Cross porta in dote anche l’ultima versione del pacchetto Toyota Smart Sense relativo alla guida assistita, denominato ora “T-Mate“: oltre agli aiuti elettronici classici, come l’Adaptive Cruise Control, il mantenimento della corsia, il rilevamento della segnaletica stradale, il monitoraggio degli angoli ciechi con frenata automatica di emergenza, il Rear Cross Traffic Alert e l’assistenza al parcheggio, ora sono presenti il limitatore dell’accelerazione a bassa velocità, l’assistenza al traffico in ingresso, il rilevamento dei veicoli in avvicinamento, l’assistente alla svolta e il sistema di arresto di emergenza completo del veicolo.

Diamo ora un’occhiata alle motorizzazioni: la Corolla in versione “SUV” sarà la prima della sua gamma ad introdurre la tecnologia Full Hybrid di quinta generazione, divisa in due powertrain che sfrutteranno rispettivamente la trazione anteriore oppure quella integrale AWD-i con batterie più potenti e più leggere del 40%. Entrambe utilizzeranno la base di partenza di un 2.0 Litri a benzina in abbinata a una o più unità elettriche: la prima avrà un output prestazionale di 197 cavalli, mentre la seconda (con il propulsore a batterie aggiuntivo sull’asse posteriore) incrementerà la potenza di altri 41,6 CV, gestendo anche in maniera migliore la trazione qualora il fondo stradale rendesse necessaria una più intelligente ripartizione della coppia.

I miglioramenti introdotti su entrambe le powertrain riguardano anche una maggiore efficienza generale e una migliore linearità di erogazione in base ai giri del motore: questo si traduce anche in una riduzione dei consumi in ordine di marcia, che però Toyota non ha ancora ufficializzato alla pari del listino prezzi. Seguiranno aggiornamenti…