Toyota Corolla Hybrid: la gamma si amplia con la SE Infrared Edition

La gamma della Toyota Corolla accoglie una nuova versione speciale che sarà inizialmente disponibile solo per il mercato statunitense

Novità in arrivo per la gamma della Toyota Corolla Hybrid: negli Stati Uniti (per il momento) il listino della berlina giapponese ora annuncia l’esclusiva SE Infrared Edition, disponibile per entrambi i modelli di carrozzeria hatchback che sedan nelle colorazioni Ice Cap, Midnight Black Metallic e Underground con inserti rossi sui paraurti anteriore e posteriore e sulle minigonne insieme agli specifici cerchi in lega da 18” nella tinta Gloss Graphite.

Gli stessi dettagli rossi si possono trovare anche nell’abitacolo proposti sui sedili, sulle impunture del rivestimento del cambio, sui tappetini e sui pannelli delle portiere, mentre la dotazione di serie prevede l’infotainment Toyota con schermo da 8” comprendente il navigatore in-cloud, agli aggiornamenti OTA e l’assistente vocale richiamabile con il comando “Hey, Toyota”.

Dal punto di vista della meccanica la nuova Corolla Hybrid SE Infrared Edition può inoltre fregiarsi di sospensioni con taratura sportiva, una modalità di guida Sport più avvincente da utilizzare e un servosterzo elettronico migliorato nel funzionamento, mentre per quanto riguarda il motore sotto il cofano è stato installato un 1.8 quattro cilindri a benzina in abbinamento a due motori elettrici che spinge la potenza fino a 136 CV e 211 Nm di coppia. L’arrivo sul mercato? Entro la fine del 2022.