Toyota Corolla Cross: prezzi in promozione da 34.500 Euro

Ordini al via per la versione "rialzata" della Toyota Corolla, disponibile in due allestimenti (Trend e Lounge) con un solo motore a trazione anteriore o 4x4

Tutto è pronto per l’arrivo in concessionaria della nuova Toyota Corolla Cross, versione “a ruote alte” della berlina giapponese che può essere pre-ordinata non solo online ma, a partire da questi giorni, anche nei concessionari ufficiali. Vero punto di incontro tra il crossover C-HR e il più possente RAV4, sarà la prima vettura del marchio a sfruttare la tecnologia Full Hybrid di quinta generazione che, per l’occasione, caratterizza un motore 2.0 Litri quattro cilindri a benzina da ben 197 cavalli.

Con le consegne fissate a ottobre sul calendario, la nuova Toyota Corolla Cross potrà vantare una gamma imperniata su due tipologie di trazione (solo anteriore oppure AWD-i con motore elettrico aggiuntivo al posteriore per la trazione integrale) e due allestimenti, chiamati rispettivamente Trend e Lounge. Il primo offre di serie i cerchi da 18”, i gruppi ottici Full LED, il climatizzatore automatico, l’infotainment Toyota Smart Connect da 10,5” e il Digital Cockpit da 12,3” assieme al pacchetto ADAS Toyota Safety Sense di terza generazione.

L’allestimento Lounge, invece, aggiunge al precedente i sedili riscaldati all’anteriore rivestiti in pelle e tessuto, il tettuccio panoramico, il navigatore, il monitoraggio degli angoli ciechi e il sistema audio della JBL. Per quanto riguarda il listino prezzi, la nuova Toyota Corolla Cross è offerta in promo da 34.500 Euro grazie a uno sconto di 3.500 Euro messo a disposizione dal piano di finanziamento Toyota Easy. Qua sotto tutti i dettagli versione per versione.

TOYOTA COROLLA CROSS 2022