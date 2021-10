Volkswagen Polo GTI: la sportiva tedesca arriva a fine anno da 29.500 Euro

La versione sportiva della compatta di Wolfsburg è pronta a debuttare in Italia con un 4 cilindri turbo-benzina da 207 cavalli e 320 Nm di coppia massima

A poco più di tre mesi dalla sua presentazione, la nuova Volkswagen Polo GTI è pronta a fare capolino sul mercato europeo e italiano: la versione sportiva della compatta di Wolfsburg saprà far divertire tutti i clienti del marchio tedesco che la sceglieranno, grazie a un motore 2.0 Litri TSI aggiornato che ora eroga la bellezza di 207 cavalli (sette in più rispetto alla passata generazione) e 320 Nm di coppia massima, disponibile tra i 1.500 e i 4.500 giri al minuto.

Grazie al nuovo sistema di iniezione combinata, a una centralina più veloce, al nuovo cambio automatico DSG a doppia frizione a sette rapporti e alla commutazione elettronica dell’alzata delle valvole di aspirazione, il cuore della nuova Polo GTI è in grado di raggiungere i 240 km/h di velocità massima e di fermare il cronometro dello 0-100 in 6,5 secondi: si tratta di numeri di tutto rispetto, a cui si aggiungono dei consumi pari a 6,8-7,1 Litri/100 km e delle emissioni di CO2 di 155-162 g/km.

Notevole anche il lavoro svolto dagli ingegneri Volkswagen in termini di assetto, dal momento che la nuova Polo GTI propone un setup sportivo con altezza da terra più bassa di 15 mm rispetto alla versione “normale”, in abbinata al differenziale a bloccaggio elettronico XDS e a un peso a secco della vettura di soli 1.286 kg.

Per quanto riguarda il listino 2021, la nuova Volkswagen Polo GTI sarà disponibile nei concessionari italiani dalla fine dell’anno con un prezzo in partenza da 29.500 Euro, il quale includerà di serie i cerchi in lega da 17”, i gruppi ottici Matrix LED IQ.Light, il digital cockpit da 10,25”, i sedili sportivi rivestiti in tessuto, il volante in pelle con cuciture rosse, il climatizzatore manuale, i freni a disco posteriori e, tra gli ADAS, il Park Pilot con frenata automatica di emergenza, il rilevamento di pedoni e ciclisti e il sistema di anti-collisione frontale.