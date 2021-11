Volkswagen Polo Track debutta entro il 2023

Con un investimento di circa 1 miliardo di Euro nei prossimi cinque anni, la Casa di Wolfsburg renderà disponibile la piattaforma MQB anche in America Latina

Con l’arrivo del restyling 2022, la Volkswagen Polo si è confermata una berlina compatta capace di soddisfare le più disparate esigenze degli automobilisti: presente sul mercato dal 1975, è una di quelle vetture su cui la Casa di Wolfsburg ha investito molto… e sulla quale continuerà a investire anche nei Paesi “emergenti”, tra i quali l’America Latina dove verrà stanziata una cifra prossima al miliardo di Euro nei prossimi cinque anni.

Lo scopo? Rafforzare la sua presenza come casa automobilistica, focalizzando l’attenzione su una maggior digitalizzazione dell’offerta attuale e sui processi di decarbonizzazione, che prevedono (per esempio) la costruzione di un centro di ricerca per i biocarburanti come fonte di energia alternativa assieme a quella elettrica. Tali iniziative sono la diretta evoluzione della strategia varata già nel 2017, che prevedeva il lancio progressivo di nuovi modelli specifici per questa nazione tra cui anche alcune novità basate sull’inedita piattaforma modulare MQB A0.

L’idea è quella di espandere ulteriormente il segmento delle compatte di tipo entry-level ed è per questo motivo che entro il 2023 Volkswagen lancerà in Sud America la versione “Track” proprio della Polo, conosciuta per il momento con la sigla “LA K1”. Questa versione di ingresso della celebre berlina europea sarà costruita nello stabilimento di Taubaté (in Brasile, vicino San Paolo), dove già oggi escono dalle linee di produzione le famiglie Voyage e Gol, con quest’ultima prossima al pensionamento in favore della protagonista di questo articolo.

Qualche anticipazione sulle sue caratteristiche? La Volkswagen Polo Track proporrà sulla fascia di ingresso del mercato auto le più recenti tecnologie delle categorie superiori, in abbinamento a una motorizzazione MPI dalle dimensioni compatte e dalla cilindrata inferiore ai 1000cc. “L’America Latina è un importante mercato futuro per Volkswagen – ha commentato Ralf Brandstätter, CEO di Volkswagen – Ora stiamo guidando l’implementazione della nostra strategia Accelerate con un importante programma di investimenti, rafforzando la nostra posizione competitiva nella regione e preparandoci così a una redditività sostenuta”.