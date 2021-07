Volkswagen Polo GTI 2021: più attraente, sicura e sportiva

La versione corsaiola della Polo si rinnova proponendo una veste estetica più cattiva, un abitacolo più tecnologico con gli ADAS di Livello 2 e un turbo-benzina 2.0 Litri da 207 cavalli

A poco più di due mesi di distanza dalla presentazione del Model Year 2021, la Volkswagen Polo ora si propone al pubblico anche con la rinnovata versione sportiva GTI, più raffinata rispetto al precedente modello sia nei particolari estetici della carrozzeria che in quelli dell’abitacolo, dove ora trova spazio un pacchetto di ADAS di Livello 2 ancora più efficace e completo. Il motore? Sempre il 2.0 Litri turbo-benzina TSI, ma con potenza aumentata fino a quota 207 cavalli… ma andiamo con ordine.

VOLKSWAGEN POLO GTI 2021: COME CAMBIA, DENTRO E FUORI

Le prime novità portate in dote dal MY 2021 della Volkswagen Polo GTI sono sicuramente quelle estetiche, che si possono individuare già da un primo sguardo alle foto presenti in gallery: rispetto alla versione “normale”, quella sportiva della Casa di Wolfsburg presenta paraurti specifici sia all’anteriore che al posteriore, una grande griglia a nido d’ape sul frontale con striscia rossa che tocca anche i gruppi ottici Matrix LED IQ.Light (collegati in un’unica firma luminosa), loghi dedicati e fendinebbia a forma esagonale di tipo sdoppiato.

Lateralmente, invece, è possibile notare il profilo nero per i finestrini e gli specchietti retrovisori e le pinze dei freni di colore rosso su cerchi in lega da 17” (a richiesta da 18”), mentre al posteriore spiccano le luci di stop e gli indicatori di direzione dinamici (a LED), l’impianto di scarico cromato a doppio terminale e il grande logo centrale GTI. Cinque i colori disponibili per la carrozzeria: Deep Black Pearl Effect, Smoke Grey Metallic, Kings Red Metallic, Pure White Uni e Reef Blue Metallic.

Passando nell’abitacolo il tema dominante è quello dei colori nero, rosso e grigio: in Titanium Black troviamo le coperture interne delle portiere e il volante multifunzione, mentre in rosso sono stati dipinti la parte superiore della plancia, il tunnel centrale e le cuciture rosse presenti, tra le altre cose, anche sui rivestimenti dei sedili in tartan.

VOLKSWAGEN POLO GTI 2021: LARGO ALLA GUIDA AUTONOMA

Sotto il punto di vista della dotazione di bordo, la nuova Volkswagen Polo GTI 2021 propone di serie la strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,25” e il nuovo infotainment MIB 3.1 con eSim integrata, che permette di sfruttare i servizi We Connect e We Connect Plus assieme alla compatibilità con i moduli Android Auto e Apple CarPlay, all’assistente virtuale capace di riconoscere i comandi vocali naturali e alla più completa personalizzazione dei profili utente attraverso la tecnologia cloud Volkswagen ID.

Per quanto riguarda il pacchetto sicurezza, invece, la nuova Polo GTI ora mette a disposizione tutte le peculiarità dell‘IQ.Drive Travel Assist già presente sulla “sorella maggiore” Golf, che va a controllare in maniera intelligente gli input sullo sterzo e sui pedali fino alla velocità di 210 km/h attraverso i più importanti aiuti per la guida semi-autonoma di Livello 2 – tra i quali il cruise control adattivo e il sistema di mantenimento della corsia.

VOLKSWAGEN POLO GTI 2021: MOTORE ANCORA PIU’ POTENTE

Notizie ancora “incomplete”, tuttavia, arrivano da ciò che scalpita sotto il cofano: la nuova Volkswagen Polo GTI 2021 manterrà la piattaforma del modello precedente su un propulsore 2.0 Litri turbo-benzina TSI, che molto probabilmente sarà aumentato nei valori prestazionali fino a quota 207 cavalli e 320 Nm di coppia massima. La scheda tecnica ufficiale, infatti, non è ancora stata snocciolata dalla Casa di Wolfsburg, ma ci aspettiamo un’unità ancora più pronta, potente e reattiva in grado di infrangere la velocità massima di 237 km/h e lo scatto 0-100 in 6,7 secondi raggiunti dal MY 2020.

Il TSI della Polo GTI, in ogni caso, potrà contare sul ben conosciuto cambio automatico DSG a doppia frizione e sette rapporti, oltre che su un telaio spiccatamente sportivo con altezza da terra ridotta di 15 mm a tutto vantaggio della dinamica di guida. Il suo arrivo nei concessionari? Sicuramente previsto per i prossimi mesi, ma per tutte le conforme ufficiali del caso… vi invitiamo a continuare a seguirci!