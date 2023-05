Volkswagen Polo GTI Edition 25: il brand celebra i 25 anni della vettura con un’edizione speciale

La nuova Volkswagen Polo GTI Edition 25 porta con sé alcune caratteristiche esclusive per celebrare i 25 anni della versione sportiva. Saranno prodotte solo 2500 unità.

Nel pieno delle celebrazioni, Volkswagen ha rivelato un nuovo modello speciale per celebrare il 25° anniversario della Polo GTI. Saldamente ancorata nel panorama automobilistico, l’azienda tedesca ha svelato la nuova Volkswagen Polo GTI Edition 25. La serie, però, sarà limitata a soli 2500 esemplari, rendendola sicuramente una vettura da non perdere.

Il fascino irresistibile di questa edizione speciale è evidente in ogni dettaglio. Si distingue dal modello standard con adesivi speciali decorativi lungo il profilo laterale, aggiungendo un tocco di personalizzazione che sottolinea la sua esclusività. Un aspetto ancor più affascinante è l’aggiunta di un colore esterno esclusivo, l’Ascot Grey, che si unisce alla palette colori della GTI di serie.

Ogni elemento della Polo GTI Edition 25 è un’ode alla precisione e al design. Dotata di serie con i fari IQ.LIGHT LED Matrix e i cerchi in lega Adelaide da 18” rifiniti in nero lucido, questa vettura sprigiona tanta eleganza. Gli accenti in nero si estendono al tetto e alle calotte degli specchietti retrovisori mentre le pinze freno e gli inserti esterni, oltre allo stemma GTI sul portellone, brillano di un rosso ardente.

L’abitacolo

All’interno, la special edition offre un’esperienza di guida avvolgente. I sedili sportivi premium sono avvolgenti e lussuosi, rivestiti in pelle traforata nera con dettagli rossi e il logo GTI sugli schienali, mentre la targhetta “one of 2500” sulle soglie sottoporta sottolinea la rarità del modello. Sul cruscotto si trova un volante sportivo in pelle con scritta 25 e palette, completato dal sistema di infotainment Ready2Discover con un ampio display da 8 pollici.

Volkswagen offre il pacchetto IQ.Drive Assist come optional, arricchendo la nuova Volkswagen Polo GTI Edition 25 con il Travel Assist per una guida semi-autonoma. Inoltre, questa edizione speciale vanta sospensioni sportive che abbassano l’altezza di 15 mm, migliorando notevolmente la manovrabilità.

È equipaggiata con un motore turbo da 207 CV

Sotto il cofano, la Edition 25 nasconde il motore turbo TSI da 2 litri. Con 207 CV di potenza e 320 Nm di coppia massima, la hot hatch si rivela essere un’auto in grado di regalare emozioni, grazie anche alla trazione anteriore e al cambio automatico DSG a 7 marce con differenziale con bloccaggio elettronico standard. La vettura scatta da 0 a 100 km/h in appena 6,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 210 km/h, un’impresa degna di nota che attesta l’efficacia del propulsore turbo.

La nuova Polo GTI Edition 25 sarà ordinabile a partire dal 1° giugno. Con un prezzo di partenza di 35.205 euro in Germania, si preannuncia come una vera e propria tentazione per gli appassionati di auto sportive.

Celebrando un quarto di secolo, la Volkswagen Polo GTI Edition 25 rappresenta il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Questa edizione limitata non solo porta avanti l’eredità della Polo GTI, ma si propone come un esempio di design e tecnologia avanzata.