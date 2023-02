Volkswagen Polo in promozione a 149€ al mese per neopatentati

Grazie agli ecoincentivi statali e al contributo Volkswagen, la Polo 2022 arriva a un prezzo di listino di 17.204 Euro

Se siete neopatentati sotto i 30 anni, allora vi consigliamo di prendere in considerazione la nuova offerta commerciale del gruppo Volkswagen: fino alle fine di febbraio, infatti, la Nuova Polo 2023 può essere portata a casa con un importante sconto sul prezzo di listino (22.000 Euro), che la fa scendere fino a 17.204 Euro grazie al contributo VW e all’incentivo statale di 2.000 Euro in caso di rottamazione di un vecchio veicolo in possesso del futuro acquirente.

La versione della Polo 2023 soggetta a questa promozione è quella equipaggiata con motore 1.0 EVO da 80 cavalli in allestimento Life che comprende App-Connect con funzione wireless, Apple CarPlay e Android Auto, cerchi in lega Essex da 15 pollici Black con superficie lucida e Digital Cockpit. Grazie al programma Progetto Valore Volkswagen, l’offerta può essere stipulata con un anticipo di 3.600 Euro un finanziamento di 13.604 euro in 35 rate mensili da 149 euro (TAN 9,39% e TAEG 11,32%) ed un valore futuro garantito pari alla rata finale di 11.991,97 euro, per un chilometraggio totale massimo di 45.000 chilometri.